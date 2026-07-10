Afyonkarahisar'da hasat başladı! Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor!

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Bölgenin patates üretimi açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten yetkililer, Çölovası patatesinin pazarda markalaştığına dikkat çekti. Karakuyu, toprak yapısı, mikro klima iklim özelliği ve kendine has eşsiz aroması ile Çölovası patatesinin piyasada çok önemli bir yer tuttuğu ve yurt genelinden yoğun talep gördüğü vurgulandı. Bu sezon hem yüksek verim hem de tatmin edici piyasa fiyatları bekleyen bölge üreticilerinin yüzü, ilk hasatla birlikte gülmeye başladı.