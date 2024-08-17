Sinop'a kadın emniyet müdürü, Çankırı'ya ise kadın komutan!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararnameyle Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarında kapsamlı değişikliğe gidildi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin emekli edilirken, yerine yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı getirildi. Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız görevden alınıp Bursa Valisi oldu. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş yeni Emniyet Genel Müdürü olarak atandı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki önemli değişikliklerin başında, mevcut Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız’ın görevden alınması geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın bakan olmasının ardından Eskişehir Valisiyken Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Ayyıldız, Bursa Valisi yapıldı. Yerine daha önce Adıyaman, Adana ve Mardin’de görev yapan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş getirildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin emniyet müdürleri yerinde kalırken, 16 kentin emniyet müdürü “kızak görev” olarak bilinen merkeze alındı. Görevden alınanlar arasında Antalya, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Aydın, Bayburt, Bolu, Çanakkale, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Karaman, Kütahya, Niğde, Sinop ve Yalova Emniyet Müdürleri yer aldı. Merkeze alınan emniyet müdürlerinden bir bölümünün yurt dışında, bazılarının ise merkez teşkilatında görev alması bekleniyor.

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JANDARMA’DA ÇETİN DÖNEMİ BİTTİ

Kararname kapsamında, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yaş haddinden emekli edildi. Çetin’den boşalan göreve ise Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı getirildi. Jandarma’daki atamalarda iki yeni komutan yardımcısı ataması yapıldı. Çardakçı ile boşalan orgeneral rütbesindeki kadroya Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu atanırken, rütbesi de orgeneralliğe yükseltildi. Lojistik Komutanı olan Tümgeneral Münir Güzel ve Tümgeneral Aykut Tanrıverdi Korgeneralliğe terfi ettirildi. Jandarma’nın merkez ve taşra teşkilatları atamaları kapsamında 18 kentin jandarma komutanı merkeze alındı. Ayrıca aynı kararnameyle 26 kente yeni jandarma komutanı görevlendirildi. İzmir, Bursa, Mardin, Muğla, Erzurum, Trabzon, Malatya, Sivas gibi büyük kentlerin yanı sıra jandarma bünyesindeki bazı komando ve eğitim birliklerinin komutanları da değiştirildi.

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SAHİL GÜVENLİK AYNI KALDI

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki diğer silahlı kuvvet olan Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda ise değişiklik yaşanmadı. Mevcut Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir Koramiral rütbesine terfi ederek, görevine devam etti. Tuğamiral Cengiz Ünver Tümamiralliğe, Albay Ertuğrul Şerbetçi ise Tuğamiralliğe terfi ettirildi. Ege Deniz Bölge Komutanlığı, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Hava Komutanlığı’na da atamalar yapıldı.

ÇANKIRI’YA KADIN KOMUTAN

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde görevli Albay Gülden Mat Şakir, Çankırı Jandarma Komutanı oldu. Tuğgeneraller Mustafa Erdem, Metin Düz ve Uğur Ertekin Tümgeneralliğe terfi etti. Ayrıca 16 albay da tuğgeneral olarak göreve başlayacak. Merkeze alınanlardan bir bölümünün, Emniyet’te olduğu gibi merkez ve yurtdışı görevlere atanacağı belirtildi.

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SİNOP’A YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ

- Atamalarda 23 kente ise yeni emniyet müdürü atandı. Merkez Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu Sinop’a atandı. Uzun süre sonra bir ile kadın emniyet müdürü atanması dikkat çekti. Atamalarda 17 kentin emniyet müdürü merkezden görevlendirildi. Bu isimler arasında 12 Polis Başmüfettişinin yer alması dikkat çekti. Merkezden göreve getirilenler arasında Narkotik Başkanı Ahmet Metin Turanlı Tekirdağ’a, Asayiş Dairesi Başkanı Tolga Yılmaz Eskişehir’e, Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Faruk Aydın Tokat’a il emniyet müdürü olarak atandı.