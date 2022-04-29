Sınıflandırılmış yükümlü ne demek, sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider? Sınıflandırılmış yükümlü nedir?

Sınıflandırılmış yükümlü ne demek, ne zaman askere gider? Sınıflandırılmış Yükümlü, askerlik görevini yerine getirmek üzere yerlerin açıklanmasını bekleyen adaylar tarafından sorgulanıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından bugün açıklanacak Mayıs celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları ile askerlik görev yerleri belli olacak. Er ve yedek subay adaylarının sevk edileceği yerin ve hangi sınıfta görevini yerine getireceğini belli eden Sınıflandırılmış yükümlü ne demek, sınıflandırılmış yükümlü ibaresi ne anlama geliyor, sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider? soruları da askerlik yerlerini öğrenmeye çalışılırken yoğunluk kazandı.

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NE DEMEK, NEDİR?

Sınıflandırılmış yükümlü, er ve yedek subay adaylarının sevk edileceği yerin ve hangi sınıfta görev icra edeceğin belli olduğunu ifade etmektedir.

Sevk edilecek eğitim merkezi, E-Devlet üzerinden yedek subay ve kısa dönem alanlarından sorgulanabilecek.

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ ASKERE NE ZAMAN GİDER?

Sevk edilecek eğitim merkezi, E-Devlet üzerinden yedek subay ve kısa dönem alanlarından sorgulanabilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet kapısından sorgulayabilecek. e-Devlet'e giriş yapacak olan adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında temin edebilecek.