GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemSınıflandırılmış yükümlü ne demek, sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider? Sınıflandırılmış yükümlü nedir?
HaberlerGündem Haberleri Sınıflandırılmış yükümlü ne demek, sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider? Sınıflandırılmış yükümlü nedir?
ABONE OL

Sınıflandırılmış yükümlü ne demek, sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider? Sınıflandırılmış yükümlü nedir?

MSB tarafından belirlenen askerlik yerleri içerisinde yer alan sınıflandırılmış yükümlü ibaresi merak ediliyor. Askerlik yerleri E-Devlet üzerinden görüntülenebilirken, “Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider ve sınıflandırılmış yükümü ibaresi ne demektir” sorularına da yanıt aranıyor. Peki, sınıflandırılmış yükümlü nedir, ne demek, ne zaman askere gider?

29.04.2022 - 09:03 |
Sınıflandırılmış yükümlü ne demek, sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider? Sınıflandırılmış yükümlü nedir?

Sınıflandırılmış yükümlü ne demek, ne zaman askere gider? Sınıflandırılmış Yükümlü, askerlik görevini yerine getirmek üzere yerlerin açıklanmasını bekleyen adaylar tarafından sorgulanıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından bugün açıklanacak Mayıs celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları ile askerlik görev yerleri belli olacak. Er ve yedek subay adaylarının sevk edileceği yerin ve hangi sınıfta görevini yerine getireceğini belli eden Sınıflandırılmış yükümlü ne demek, sınıflandırılmış yükümlü ibaresi ne anlama geliyor, sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider? soruları da askerlik yerlerini öğrenmeye çalışılırken yoğunluk kazandı.

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NE DEMEK, NEDİR?

Sınıflandırılmış yükümlü, er ve yedek subay adaylarının sevk edileceği yerin ve hangi sınıfta görev icra edeceğin belli olduğunu ifade etmektedir.

Sevk edilecek eğitim merkezi, E-Devlet üzerinden yedek subay ve kısa dönem alanlarından sorgulanabilecek.

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ ASKERE NE ZAMAN GİDER?

Sevk edilecek eğitim merkezi, E-Devlet üzerinden yedek subay ve kısa dönem alanlarından sorgulanabilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet kapısından sorgulayabilecek. e-Devlet'e giriş yapacak olan adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında temin edebilecek.

 

GÜNCEL HABERLER

İnternet haberciliğinde dönüm noktası! Meclis'e geliyor...

İnternet haberciliğinde dönüm noktası! Meclis'e geliyor...

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Zam geliyor! Benzin, motorin...

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Zam geliyor! Benzin, motorin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Umre ziyaretini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Umre ziyaretini gerçekleştirdi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yaşlılık maaşı ne kadar oldu, 65 yaş aylığı -yaşlılık maaşı- bayramdan önce verilecek mi 2022? Yaşlılık maaşı ne zaman yatacak 2022?

Yaşlılık maaşı ne kadar oldu, 65 yaş aylığı -yaşlılık maaşı- bayramdan önce verilecek mi 2022? Yaşlılık maaşı ne zaman yatacak 2022?

Sıradaki Haber
E devlet 2022 askerlik yeri sorgulama ekranı! Mayıs ayı celp dönemi askerlik yerleri açıklandı! Askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları ve askere alım tarihleri!

E devlet 2022 askerlik yeri sorgulama ekranı! Mayıs ayı celp dönemi askerlik yerleri açıklandı! Askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları ve askere alım tarihleri!

Sıradaki Haber
Dünyayı şoke eden görüntüler! Sivillerin gözlerini bağlayıp katlettiler...

Dünyayı şoke eden görüntüler! Sivillerin gözlerini bağlayıp katlettiler...

Sıradaki Haber
Bekçi alımı 2022 başvuru yapma ekranı! Bekçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? Bekçi alımı şartları nelerdir 2022?

Bekçi alımı 2022 başvuru yapma ekranı! Bekçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? Bekçi alımı şartları nelerdir 2022?

Sıradaki Haber