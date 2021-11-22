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Sınavdan önce KPSS sorularını almışlar! O kaymakamlara FETÖ üyeliğinden dava

FETÖ bağı tespit edilen 4 kaymakam ve 1 vali yardımcısı hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden dava açıldı. Eski kaymakamlar Murat Irgatoğlu, Osman Sayılır, Sinan İnaltekin ve Mehmet Yıldız ile eski vali yardımcısı Yusuf Gemici’nin sınavdan önce KPSS sorularını aldıkları belirlendi.

22.11.2021 - 09:46 |
Sınavdan önce KPSS sorularını almışlar! O kaymakamlara FETÖ üyeliğinden dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, mülki idareye sızan FETÖ’cülerin tespitine yönelik yürüttüğü soruşturmada,

4 kaymakam ve 1 vali yardımcısının örgütle irtibatını tespit etti. Soruşturmasını tamamlayan Başsavcılık, eski kaymakamlar Murat Irgatoğlu, Osman Sayılır, Sinan İnaltekin ve Mehmet Yıldız ile eski vali yardımcısı Yusuf Gemici’ye “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan dava açtı.

BÖYLE KAYMAKAM OLMUŞLAR

İddianamede şüphelilerin operasyonel hat kullandıkları, ankesör ve büfe hatları üzerinden ardışık arama kayıtlarının tespit edildiği anlatıldı. Örgütün, KPSS öncesi sınav sorularını şüphelilere dağıttığının belirlendiği ifade edildi.

Sınavdan önce KPSS sorularını almışlar O kaymakamlara FETÖ üyeliğinden dava

MÜLAKAT PROVASI YAPTIK

İddianamede ifadelerine yer verilen itirafçılar, örgütün sınav hırsızlığını anlattı. Örgütün, sınava girecek kişileri sözde KPSS çalışma evlerinde kampa aldığı bilgisini veren itirafçı M.Y., “Abdullah isimli örgüt mensubu bize soruları getirdi ve kimseye söylemeyeceğimize yemin ettirerek soruları bize dağıttı. Bunu ‘dine hizmet’ amacıyla yaptığımızı söyledi. Kaymakamlık mülakatı için ayrıca hazırladılar. Bizlere mülakatta nasıl davranacağımıza yönelik provalar yaptırıldı” dedi.

 

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