GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

17.01.2026 - 00:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Kar yağışı, kentin kuzey ve batı kesimleri ile yüksek bölgelerinde hafif şekilde etkisini sürdürüyor.

Avrupa Yakası'nda Silivri, Çatalca ve Başakşehir'de aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Esenyurt ve Beylikdüzü'nde etkili olan sulu kar yağışı ise aralıklarla devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur aralıklarla etkisini sürdüyor.

Maltepe'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ise çatıları ve arabaların üzerini beyaza bürüdü.

Güncel Haberler

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
#Gündem

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Bakan Kacır dev yatırımı açıkladı! OSB ve sanayi sitelerine 34 milyar TL’lik kaynak
#Ekonomi

Bakan Kacır dev yatırımı açıkladı! OSB ve sanayi sitelerine 34 milyar TL’lik kaynak

İstanbul Valiliği uyardı! Kar geliyor
#Gündem

İstanbul Valiliği uyardı! Kar geliyor