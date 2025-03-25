Silivri Cezaevi’nde ilk 24 saat: Ekrem İmamoğlu koğuşta tek başına kalıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “yolsuzluk” iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cezaevine gönderildi. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da arasında bulunduğu 50 kişi de tutuklanarak cezaevine konuldu. İmamoğlu ve Şahan, cezaevindeki ilk mesajlarını Avukat Hüseyin Ersöz aracılığıyla iletti.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre; Avukat Ersöz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Ekrem Başkan ve Emrah Başkan’ın ilk mesajı: Herkes bilsin ki iyiyiz, dirayetliyiz ve milletimize emanetiz” ifadesine yer verdi.

KOĞUŞTA TEK KALIYORLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “yolsuzluk” ve “terör” soruşturmalarında karar önceki sabah verilmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yolsuzluk iddiasıyla, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan terör iddiasıyla tutuklanmıştı. 51 kişi tutuklama kararının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevlerine teslim edildi. Ekrem İmamoğlu, danışmanı Murat Ongun, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık ve Genel Sekreter Mahir Polat dahil 19 kişi Marmara Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü. İmamoğlu, Ongun, Şahan, Çalık, Polat’ın ayrı koğuşlarda tek kaldıkları öğrenildi. İlk avukat görüşmesi ise önceki gün 23.30 sıralarında gerçekleşti, 02.00 sıralarında sona erdi.

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CEZAEVİ KURALLARI

* Kullandıkları ilaçları revirdeki doktora söyleyecekler ve revir doktoru tarafından rapor edilip dışarıdan alınacak.

* Üzerlerindeki kıyafetle cezaevine teslim edildiler. Dışarıdan kıyafet getirtebiliyorlar ancak sayı sınırlaması var. Yeni kıyafet getirtebilmek için cezaevindeki kıyafeti göndermeleri gerekiyor.

* Cezaevi yemeği yeniliyor ancak cezaevi içindeki kantinden de alışveriş yapılabiliyor. Bunun için her pazartesi günü almak istediklerine dair bir listeyi kantine iletiyorlar.

* İçeride nakit para kullanılmasına izin verilmiyor. Aileler cezaevi banka hesabına isimlerine para yatırabiliyor. Alışveriş yapılınca bu paradan düşülüyor.

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AİLELERLE GÖRÜŞ

Ailelerle ilk görüş serbest, ne zaman istenirse o zaman gerçekleştirilebiliyor. İlk görüşten sonraki görüşler cezaevi idaresinin belirlediği tarihlerde gerçekleşiyor. Resul Emrah Şahan’ın eşi dün cezaevine giderek eşi ile görüştü.