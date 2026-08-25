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Şile Yolu’nda korkutan kaza: Bariyerlere çarpan sürücü yaralandı

25.08.2026 - 14:23Güncellenme Tarihi:
Müberra Gören / Muhabir
Müberra Gören / Muhabir
Şile Yolu’nda korkutan kaza: Bariyerlere çarpan sürücü yaralandı

İstanbul Çekmeköy Şile Yolu Ömerli mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

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Kaza saat 13.00 sıralarında Şile Yolu Ömerli mevkii Sancaktepe istikametinde meydana geldi.İddiaya göre seyir halindeki 38 AHT 925 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki bariyerlere çarptı.Kazada otomobil sürücüsü yaralandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye müdahale etti.

Şile Yolu’nda korkutan kaza: Bariyerlere çarpan sürücü yaralandı

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu aracın kaldırılmasından sonra normale döndü.Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Şile Yolu’nda korkutan kaza: Bariyerlere çarpan sürücü yaralandı
#Gündem

Şile Yolu’nda korkutan kaza: Bariyerlere çarpan sürücü yaralandı