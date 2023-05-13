Siirt canlı seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim sonucu ve parti oy oranları

14 Mayıs 2023 genel seçim sonuçları kapsamında Siirt seçim sonuçları da belli oluyor. YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte saat 21:00'dan itibaren Siirt ilçe seçim sonuçları, açılan sandık sayıları ve geçerli oylar açıklanacak. Oy verme işlemi 08:00'da başlayacak ve 17:00'da bitecek. Basın yayın organlarının Siirt seçim sonuçlarını açıklamaya başlayacağı saat 21:00 olacak. Peki Siirt hangi parti kazandı? Siirt hangi Cumhurbaşkanı kazandı?

SİİRT SEÇİM SONUÇLARI 2023 - SİİRT CANLI OY ORANLARI

gazetevatan.com seçim sayfasında Siirt ilçe seçim sonuçları da yer alacak. Eruh seçim sonuçları, Baykan seçim sonuçları, Pervari seçim sonuçlarıyla birlikte Siirt genel seçim sonuçları da anbean aktarılacak.

Siirt AK Parti, CHP, MHP, Yeniden Refah, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti oy oranları, oy dağılımları canlı olarak aktarılacak.

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SİİRT CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI TIKLAYINIZ

SİİRT 2018 SEÇİM SONUÇLARI OY ORANI

Siirt toplam seçmen sayısı: 180.215

Kullanılan oy: 151.462

Geçerli oy: 150.796