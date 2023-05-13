Siirt canlı seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim sonucu ve parti oy oranları
Siirt seçim sonuçları 2023, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçim sonuçlarıyla birlikte açıklanıyor. Kritik seçime giden Türkiye'de 64 milyondan fazla seçmen oy kullanacak. Siirt seçim sonuçlarında en çok Eruh seçim sonuçları, Baykan seçim sonuçları, Pervari seçim sonuçları etkili olacak. Bu kapsamda Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı oy sayıları, açılan sandık sayısı ve partilen oy oranları gazetevatan.com seçim sayfasında canlı olarak takip edilecek. Peki Siirt hangi parti kazandı? Siirt Cumhurbaşkanı oy sayıları kaç oldu?
14 Mayıs 2023 genel seçim sonuçları kapsamında Siirt seçim sonuçları da belli oluyor. YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte saat 21:00'dan itibaren Siirt ilçe seçim sonuçları, açılan sandık sayıları ve geçerli oylar açıklanacak. Oy verme işlemi 08:00'da başlayacak ve 17:00'da bitecek. Basın yayın organlarının Siirt seçim sonuçlarını açıklamaya başlayacağı saat 21:00 olacak. Peki Siirt hangi parti kazandı? Siirt hangi Cumhurbaşkanı kazandı?
SİİRT SEÇİM SONUÇLARI 2023 - SİİRT CANLI OY ORANLARI
gazetevatan.com seçim sayfasında Siirt ilçe seçim sonuçları da yer alacak. Eruh seçim sonuçları, Baykan seçim sonuçları, Pervari seçim sonuçlarıyla birlikte Siirt genel seçim sonuçları da anbean aktarılacak.
Siirt AK Parti, CHP, MHP, Yeniden Refah, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti oy oranları, oy dağılımları canlı olarak aktarılacak.
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SİİRT 2018 SEÇİM SONUÇLARI OY ORANI
Siirt toplam seçmen sayısı: 180.215
Kullanılan oy: 151.462
Geçerli oy: 150.796