Sıcaklıklar eksi 30'a düştü! Buz pistine dönen yolda araçlar mahsur kaldı

Edinilen bilgilere göre, ani buzlanma sebebiyle birçok sürücü ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle tırların rampayı çıkamaması ve yolu kapatması sonucu trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık yüz aracın mahsur kaldığı bölgede ulaşım tamamen durma noktasına geldi.

Vatandaşlar durumu Karayolları ekiplerine bildirmelerine rağmen, iddiaya göre bir saati aşkın süre boyunca herhangi bir müdahale yapılmadı. Bu durum sürücülerin tepkisine neden olurken, havalimanına yetişmeye çalışan vatandaşlar yaşanan gecikmelere isyan etti.

Uzun süre yolda beklemek zorunda kalan araçların bazılarında bebek ve çocukların da bulunduğu görüldü. Soğuk havada yaşanan mağduriyet endişe yaşatırken, vatandaşlar yetkililerden bir an önce buzlanmaya karşı önlem alınmasını ve yolun trafiğe açılmasını istedi.

Bölgede bekleyiş sürerken, mahsur kalan vatandaşlarca güzergahı kullanan sürücülere dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.