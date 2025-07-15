Sıcak havalar denize giriş saatlerini de değiştirdi

Gün boyu etkisini sürdüren sıcak havanın ardından güneşin batmasıyla sahillere gelen tatilciler, hem serin suyun hem de daha sakin ortamın keyfini çıkarıyor. İstanbul’dan tatile gelen Adem Bıçakçı, "Hem daha sakin hem de deniz suyu çok güzel. Gündüz kalabalık oluyor, akşamları deniz daha keyifli" dedi. Turistlerin yoğun olarak tercih ettiği sahil bölgelerinde gece saatlerinde de hareketlilik devam ediyor.