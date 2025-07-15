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Sıcak havalar denize giriş saatlerini de değiştirdi

15.07.2025 - 23:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sıcak havalar denize giriş saatlerini de değiştirdi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle yerli ve yabancı turistler serinlemek için akşam saatlerinde de denize giriyor.

Gün boyu etkisini sürdüren sıcak havanın ardından güneşin batmasıyla sahillere gelen tatilciler, hem serin suyun hem de daha sakin ortamın keyfini çıkarıyor. İstanbul’dan tatile gelen Adem Bıçakçı, "Hem daha sakin hem de deniz suyu çok güzel. Gündüz kalabalık oluyor, akşamları deniz daha keyifli" dedi. Turistlerin yoğun olarak tercih ettiği sahil bölgelerinde gece saatlerinde de hareketlilik devam ediyor.

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