Sıcak hava Ağrı Dağı'nı harekete geçirdi: Kayalar peş peşe düştü, ziyaretçilerin korku dolu anları kameralara yansıdı

08.09.2025 - 15:25

Kaynak: İHA

Ağrı Dağı'nda aşırı sıcakların etkisiyle yerinden kopan kayalar, yamaçtan yuvarlanarak tehlike saçtı. O anlara tanık olan ziyaretçiler büyük panik yaşadı. O anlar anbean kaydedildi.

Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı'nda sıcak hava dalgası nedeniyle kayalar yerinden koparak yamaçlardan yuvarlanmaya başladı.

Dağın eteklerinde meydana gelen bu doğal olay, görsel bir şölen sunsa da çevrede bulunan dağcılar ve ziyaretçiler için tehlike oluşturuyor.

Bölgede çekilen görüntülerde, güneşin etkisiyle ısınan kayaların büyük gürültülerle parçalanarak aşağıya doğru yuvarlandığı anlar yer alıyor. Yoğun toz bulutlarının yükseldiği yamaçlarda zaman zaman kaya parçalarının hızla ilerlediği görülüyor.

Yerel rehber Cuma Saltık, yıllardır bölgede olduğunu ama ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığını belirterek, "Küresel ısınma, doğanın dengesini ciddi şekilde etkiliyor. Ağrı Dağı'nda bile bu değişimi açıkça görmeye başladık" ifadelerini kullandı.

