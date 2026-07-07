15 günde 130 bin lira kazandırdı! Ordu'da üreticilerin yeni kazanç kapısı oldu

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İpek böceği yetiştiriciliğinin fındığa göre daha yüksek gelir sağlayabileceğini savunan Yetişen, aynı büyüklükteki bir araziden fındığa kıyasla 3 ila 4 kat daha fazla kazanç elde edilebildiğini öne sürdü. Vatandaşlara alternatif üretim modellerini değerlendirmeleri çağrısında bulunan Yetişen, "Yıl boyunca asgari ücretle çalışan bir kişi, 3 dönüm araziye dut ağacı dikerek ipek böceği üretimi yapsa, yaklaşık bir aylık üretimle yıl boyunca elde edeceği gelire ulaşabilir. Ardından yine dilediği işte çalışmaya devam edebilir. Bu iş gerçekten çok karlı" dedi.