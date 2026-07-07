Edirne'de sera üreticileri dijitale geçiyor: Tüketiciyle buluşacak
Edirne'de yerel sera sebze üreticilerinin dijital dünyada daha görünür hale gelmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen QR (Karekod) tabanlı dijital görünürlük programı çerçevesinde eğitimler başladı.
Trakya Kalkınma Ajansı'nın teknik destek finansmanı ile yürütülen program, üreticilerin ürünlerini tarladan sofraya kadar izlenebilir hale getirmesini, ürün hikâyelerini doğrudan tüketiciye ulaştırmasını ve Türkiye'deki gıda işletmesi denetim standartlarına uyum sağlamasını hedefliyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda verilen eğitimlerde üreticiler merak ettikleri sorulara yanıt bulma imkanı da elde etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önem verdiği yerel üretimin desteklenmesi ve dijital ortamda daha görünür hale getirilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında üreticiler, 4 gün sürecek eğitim programında hem teorik hem de uygulamalı eğitim alacak. Dijitalleşmenin her geçen gün daha fazla önem kazandığı tarım sektöründe üreticilerin sosyal medya, dijital pazarlama ve tanıtım alanlarında bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.
Proje çerçevesinde eğitime katılan tüm üreticilere kendilerine özel tanıtım web sayfası hazırlanacak. Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından dünya standartlarında hazırlanan bu sayfalarda üreticilerin seralarında çekilen fotoğrafları, üretim bilgileri ve ürünlerine ilişkin detaylar yer alacak. Ayrıca üreticilere özel hazırlanan QR kod etiketleri ücretsiz olarak teslim edilecek. Üreticiler bu etiketleri araçlarına, tezgâhlarına, kasalarına veya seralarına yerleştirebilecek. Tüketiciler QR kodu telefonlarıyla okuttuklarında doğrudan üreticinin web sayfasına ulaşarak ürünler ve üretim süreci hakkında bilgi sahibi olabilecek.