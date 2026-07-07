Edirne'de sera üreticileri dijitale geçiyor: Tüketiciyle buluşacak

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Proje çerçevesinde eğitime katılan tüm üreticilere kendilerine özel tanıtım web sayfası hazırlanacak. Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından dünya standartlarında hazırlanan bu sayfalarda üreticilerin seralarında çekilen fotoğrafları, üretim bilgileri ve ürünlerine ilişkin detaylar yer alacak. Ayrıca üreticilere özel hazırlanan QR kod etiketleri ücretsiz olarak teslim edilecek. Üreticiler bu etiketleri araçlarına, tezgâhlarına, kasalarına veya seralarına yerleştirebilecek. Tüketiciler QR kodu telefonlarıyla okuttuklarında doğrudan üreticinin web sayfasına ulaşarak ürünler ve üretim süreci hakkında bilgi sahibi olabilecek.