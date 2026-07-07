GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBir kentte çekirge istilası var! Sayıları her geçen gün artıyor, tarımsal üretimi olumsuz etkileyebilir
HaberlerGündem Haberleri Bir kentte çekirge istilası var! Sayıları her geçen gün artıyor, tarımsal üretimi olumsuz etkileyebilir

Bir kentte çekirge istilası var! Sayıları her geçen gün artıyor, tarımsal üretimi olumsuz etkileyebilir

07.07.2026 - 13:23Güncellenme Tarihi:
Bir kentte çekirge istilası var! Sayıları her geçen gün artıyor, tarımsal üretimi olumsuz etkileyebilir

Kent genelinde paniğe neden olan dev çekirge istilasında sayı hızla artıyor. uzmanlar istilanın kontrol altına alınamaması durumunda tarımsal üretimi olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunuyor. Hakkari'de sıcak havayla birlikte ortaya çıkan çekirge sürüsü köylüleri endişelendirdi.

Hakkari merkeze bağlı Geçitli köyünde, hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte ortaya çıkan çekirge sürüsü köylüleri endişelendirdi.

Sayıları her geçen gün artan çekirgeler, meyve ağaçları başta olmak üzere tarım alanlarına yayılmaya başladı. Köy sakinleri, kısa sürede çoğalan çekirgelerin özellikle meyve ağaçlarına zarar verdiğini belirtti. Çekirge sürüsünün ağaçların dallarını ve yapraklarını sardığını dile getiren vatandaşlar, gerekli önlemlerin alınmaması halinde tarımsal üretimin olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekti.

Çekirge istilasını cep telefonu kameralarıyla görüntüleyen köylüler, sorunun büyümeden kontrol altına alınmasını istedi. Özellikle yaz aylarının başlamasıyla birlikte etkisini artıran çekirge yoğunluğu nedeniyle üreticiler, meyve bahçeleri ve ekili alanlarda oluşabilecek zarar konusunda tedirgin olduklarını dile getirdi.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Güncel Haberler

Bir kentte çekirge istilası var! Sayıları her geçen gün artıyor, tarımsal üretimi olumsuz etkileyebilir
#Gündem

Bir kentte çekirge istilası var! Sayıları her geçen gün artıyor, tarımsal üretimi olumsuz etkileyebilir

Edirne'de sera üreticileri dijitale geçiyor: Tüketiciyle buluşacak
#Gündem

Edirne'de sera üreticileri dijitale geçiyor: Tüketiciyle buluşacak

HİK uçakları NATO Zirvesi tedbirleri kapsamında 60 saat kesintisiz uçuş gerçekleştirecek
#Gündem

HİK uçakları NATO Zirvesi tedbirleri kapsamında 60 saat kesintisiz uçuş gerçekleştirecek