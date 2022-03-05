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SGK'dan son dakika uyarısı! E-Devlet'ten yapılıyor! Yapmayan hakkını kaybediyor! Sağlık hizmetleri...

SGK'dan milyonları ilgilendiren açıklama! E-Devlet üzerinden yapılıyor. SGK'nın uyarısını dikkate almayan ve E-Devlet üzerinden adres bilgilerini güncellemeyen milyonlarca vatandaş sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre , Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, kişilerin SGK'nın hizmetlerinden yararlanabilmesi için Türkiye'de ikamet zorunluluğu bulunduğu anımsatıldı. SGK'dan vatandaşlara adres bilgilerinin kontrol edilip, gerekli durumda güncellenmesi gerektiği uyarısı geldi. Güncelleme yapmayanlar sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.

05.03.2022 - 09:36 |
SGK'dan son dakika uyarısı! E-Devlet'ten yapılıyor! Yapmayan hakkını kaybediyor! Sağlık hizmetleri...

SGK'dan milyonlarca kişiyi ilgilendiren duyuru. Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde bir sorun yaşamaması için uyarıda bulunan SGK, e-Devlet üzerinden adres bilgilerinin kontrol edilip güncellenmesi gerektiğini belirtti.

AKS SİSTEMİ'NDE YER ALAN BİLGİLER ESAS ALINIYOR

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için Türkiye'de ikamet etme şartı bulunuyor. Genel sağlık sigortasına ait hak sahipliği işlemleri, kişilerin Türkiye'de ikamet ettiğine dair Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi'nde (AKS) yer alan bilgileri esas alınarak yapılıyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR

Genel sağlık sigortalısı sayılanların sağlık aktivasyon işlemleri (ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olan ülkelerde ikamet edenler hariç) elektronik ortamda AKS adres bilgileri kontrol edilerek sağlık hizmetlerinden faydalandırılmasına yönelik sistemsel düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bu nedenle vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde herhangi bir sıkıntı yaşamamaları ve daha iyi hizmet alabilmeleri için adres bilgilerini e-Devlet Kapısı üzerinden veya nüfus müdürlüklerinden kontrol ederek güncellemeleri gerekiyor.

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