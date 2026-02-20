SGK'dan kıdem tazminatı kararı! Hepsini iptal etti, tek kuruş alamadı

Haberin Devamı

Anayasa Mahkemesi'nden emsal kıdem tazminatı kararı çıktı. Funda G. V., 2014 yılında emeklilik gün sayısını doldurduğu gerekçesiyle işinden istifa etmek istedi. Ancak SGK kayıtlarındaki 20 günlük eksiklik nedeniyle gerekli belgeyi zamanında alamadı. Kayıtlar düzeltilip belgeyi on sekiz gün sonra alabilen başvurucu, önce SGK’ya dava açtı.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi bu davada; işçinin asıl iradesinin emeklilik olduğunu, belgeyi makul sürede aldığını ve tazminatını işverenden alabileceğini belirterek SGK aleyhindeki davayı reddetti.

Başvurucu, Yargıtay’ın bu tespitine güvenerek işverenine kıdem tazminatı davası açtı. Ancak Antalya Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay’ın aksine bir yorum yaparak istifa dilekçesinde "emeklilik" ibaresi geçmediği gerekçesiyle davayı reddetti.

AYM, yaptığı değerlendirmede şu kritik noktalara vurgu yaptı:

Kesinleşmiş Vakıa: Yargıtay'ın "istifanın emeklilik nedenine dayandığı" yönündeki tespiti artık kesinleşmiş bir maddi vakıadır.

Hukuki Belirlilik: Bir mahkemenin kesinleşmiş kabulünü, bir diğer mahkemenin görmezden gelmesi hukuk devleti ve güvenlik ilkelerini zedeler.

Hakkaniyet: Maddi vakıaların dikkate alınmaması, yargılamanın bir bütün olarak hakkaniyetini bozmuştur.

AYM, oybirliğiyle başvurucunun hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için dosya, yeniden yargılama yapılmak üzere ilgili mahkemelere gönderildi. Ayrıca başvurucuya 30.487,60 TL yargılama gideri ödenmesine hükmedildi.