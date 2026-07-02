Hıdırnebi Yaylası turizm merkezi olmaya hazırlanıyor! İşte detaylar

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Turizm planının uygulanabilmesi amacıyla plan sınırları içerisinde yer alan orman ve mera vasfındaki alanların tahsis ve devir işlemleri gerçekleştirilerek Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Böylece bölgede planlanan yatırımların önünün açılması ve sürecin daha sağlıklı yürütülmesi adına önemli bir adım atılmış oldu.



Ayrıca turizm planının etkin şekilde uygulanabilmesi, mülkiyet sorunlarının giderilmesi ve bölgede düzenli bir gelişim sürecinin sağlanabilmesi amacıyla Akçaabat Belediyesi ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Hıdırnebi AŞ kuruldu. Şirket aracılığıyla bölgedeki yatırımların koordinasyonu ve turizm planının hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.



Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilen yaklaşık 100 dönümlük alanda beş yıldızlı otel yatırımının inşaatı başladı. Bölge turizmine önemli katkı sağlaması beklenen yatırımın çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor.