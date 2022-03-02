SGK resmen duyurdu! 1 Mart'tan itibaren geçerli

SGK yeni uygulamayı resmen duyurdu! Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Fransa ve Hollanda ile sözleşme imzalandı. Sosyal Güvenlik Kurumu, tarafından Yurt Dışı Provizyon Aktivasyon Sağlık Sistemindeki (YUPASS) sağlık uygulamaları hakkında yayımlanan duyuruda, sağlık hizmetlerinin MEDULA sistemi üzerinden provizyon alınarak gerçekleştirileceği ifade edildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yurt Dışı Provizyon Aktivasyon Sağlık Sistemindeki (YUPASS) sağlık uygulamaları hakkında duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruya göre 01.03.2022 tarihinden itibaren ise diğer sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış olan ülkeler de YUPASS'a dahil edilerek sağlık uygulamalarına ilişkin işlemler bu sistem üzerinden yürütülmeye başlanacaktır.

Ayrıca "01.03.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere 01.03.2022 tarihinden itibaren sunulan sağlık hizmetleri (sağlık hizmeti sunucularında 01.03.2022 tarihinden önce yatışı yapılan kişilerin taburcu işlemi yapılıncaya kadar uygulanan tedaviler hariç), MEDULA sistemi üzerinden provizyon alınarak gerçekleştirilecektir" denildi.

İşte o duyuru;





YURTDIŞI PROVİZYON AKTİVASYON SAĞLIK SİSTEMİNDEKİ (YUPASS) SAĞLIK UYGULAMALARI HAKKINDA

Bilindiği üzere Ülkemizin sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış olduğu Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Fransa ve Hollanda sağlık uygulamalarına ilişkin işlemleri daha önceden Yurtdışı Provizyon Aktivasyon Sağlık Sistemine (YUPASS) dahil edilerek uygulamaya açılmıştı.

01.03.2022 tarihinden itibaren ise diğer sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış olan ülkeler de YUPASS'a dahil edilerek sağlık uygulamalarına ilişkin işlemler bu sistem üzerinden yürütülmeye başlanacaktır.

Buna göre; 01.03.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere 01.03.2022 tarihinden itibaren sunulan sağlık hizmetleri (sağlık hizmeti sunucularında 01.03.2022 tarihinden önce yatışı yapılan kişilerin taburcu işlemi yapılıncaya kadar uygulanan tedaviler hariç), MEDULA sistemi üzerinden provizyon alınarak gerçekleştirilecektir.