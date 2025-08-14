Sezonu 250 liradan açtı! Şimdi kilogram fiyatı 120 liraya düştü

Haberin Devamı

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Mersin'de yaz kış çeşit çeşit meyvelerin hasadı yapılıyor. Şu anda hasadı devam eden, en çok da Mut ilçesinde bahçeleri bulunan incirde sezonun ortalarına gelindi. Sezonu kilogramda 250 TL ile açan halen 120 TL'lerde alıcı bulan incir, rekoltenin düşük olmasına rağmen üreticisini sevindirdi.

Olgunlaştığında tabanından bal akan tek meyve olarak bilinen incir, hem yöreye hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Güneş tam doğmadan toplanmaya başlayan ve öğle saatlerinde halde alımı biten incirinin hasadının bir ay daha sürmesi bekleniyor. Her geçen gün dekar ve sayısı artan incirden bu sene 35 bin ton rekolte beklendiği bildirilirken, ihracata ise Dubai ve Almanya'ya gönderiliyor.

İncir tüccarı Okan Oktay, "Mersin'in Mut ilçesi Kelceköy Mahallesi'nde incir alımı yapmaktayım. Şu anki fiyatlar iç piyasa 120 lira, ihracata 150 liradan alım yapıyoruz. İncirlerimiz kaliteli. İç piyasa şu gördüğünüz gibi, ihracat ise şu şekil dinç olanlar yola gidenler. İhracat Almanya ile Dubai'ye gidiyor iç piyasada Mersin'de değerlendiriyoruz. İncirlerimiz kaliteli, boylu şeker oranı ve bal oranı yüksek. Tadı güzel ve ballı" dedi.

Üretici Osman Kavalcı ise, "Şu an Mut'un Kelce köyünde ben bir üreticiyim. İncir üretmekteyim. Memnunuz bunun devamını bekleriz" ifadelerini kullandı.

Üreticilerden Yakup Ceylan da, "Mut Hacınuhlu Mahallesi'nde incir üreticiliği yapıyorum. Bu yıl incir üreticinin yüzünü güldürdü. Sadece iklimsel olarak rekoltede düşüklük var. O da bu yıla has bir şey oldu. İncir üretiminin yarısına geldiğimiz hasatta fiyatlar gerçekten üreticimizin yüzünü güldürüyor" diye konuştu.