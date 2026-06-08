Sadece bir takı değil asırlık miras! Ünü tüm dünyaya yayıldı: Yurt içi ve yurt dışından sipariş yağıyor!

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Nurcan Tuna, karabatak gerdanlığının çok değerli bir takı olduğunu ve kadınların vazgeçilmezleri arasında yer aldığını anlatarak, şunları söyledi:"Bu bana eşimin babaannesinden doğumda hediye edildi. Babaannem bunu bana emanet ederken dualarla etti ve ben bunu sürekli böyle günlük yaşamda da kullanırım. Herhangi bir düğüne, gün sofrasına ya da farklı bir özel toplantıya da takarak giderim. Bunu gelinime takarken de bu emaneti yaşasın isterim. Bizim güzel, yöresel, değerli, anlamları olan bir takımımızdır."Annesinin doğum gününde hediye ettiği karabatak gerdanlığını tanıtan Damla Güneş de "Karabatak bizim için sadece bir takı değil, bir gelenek, bir anane, bir geçmiş, gelecek ve mirastır. Biz de mirasımıza elimizden geldiğince değer gösterip onu koruyup kolluyoruz. Bunu bana annem doğum günü hediyem olarak armağan etti. Sadece gelinlerin takacağı bir takı değil, bekar kızların da takabileceği bir takıdır. Iğdır'da bir kadına hediye edilebilecek en güzel takı, karabataktır." ifadelerini kullandı.