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Tokat'ın saklı cenneti 95 kilometre uzakta: Akın akın oraya gidiyorlar

08.06.2026 - 12:20Güncellenme Tarihi:

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bulunan Zinav Gölü, yemyeşil ormanlarla çevrili doğal güzelliği, zengin yaban hayatı ve eşsiz manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

1Tokat'ın saklı cenneti 95 kilometre uzakta: Akın akın oraya gidiyorlar

Kent merkezine yaklaşık 95 kilometre uzaklıkta bulunan Zinav Gölü, çevresini kuşatan ormanlık alanlar ve dağ manzarasıyla doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

2Tokat'ın saklı cenneti 95 kilometre uzakta: Akın akın oraya gidiyorlar

Son haftalarda etkili olan yağışların ardından su seviyesi yükselen gölün kahverengiye çalan görüntüsü dikkat çekerken, kıyı kesimlerinde bazı ağaçların su içerisinde kaldığı görüldü.

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3Tokat'ın saklı cenneti 95 kilometre uzakta: Akın akın oraya gidiyorlar

Drone görüntülerinde gölün kıvrımlı yapısı, çevresindeki yoğun bitki örtüsü ve dağ manzaraları eşsiz görüntüler oluşturdu. Göl çevresinde yürüyüş yapan ve manzaranın tadını çıkaran vatandaşlar cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti. Seyir terasından gölü izleyen ziyaretçiler, doğanın sunduğu eşsiz atmosferi kayıt altına aldı.

4Tokat'ın saklı cenneti 95 kilometre uzakta: Akın akın oraya gidiyorlar

Dört mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan Zinav Gölü, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında piknik, doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılık için tercih edilen noktalar arasında bulunuyor.

5Tokat'ın saklı cenneti 95 kilometre uzakta: Akın akın oraya gidiyorlar

Ordu'dan arkadaşının tavsiyesi üzerine Zinav Gölü'ne piknik yapmaya geldiklerini söyleyen Aziz Karayiğit; "Ordu'nun Aybastı ilçesinden buraya geldim. Buraya ilk gelişim. Gayet güzel buldum buraları. İş arkadaşımın tavsiyesi ile geldim. Ortam çok güzel su ve ağaçlar çok güzel" dedi.