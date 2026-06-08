Ücretsiz olarak dağıtılacak! Çorum'dan Türkiye'ye örnek olacak proje

Çorum Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelere yönelik başlattığı tarımsal üretim çalışmaları bu yıl da devam ediyor. Belediye tarafından Konaklı Köyü yakınlarında bulunan arazide bu yıl da ayçiçeği ekimi yapıldı. Hasadın ardından elde edilecek ayçiçeği yağları Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. "Belediyenin tarlasından ihtiyaç sahibinin sofrasına" sloganıyla yürütülen proje kapsamında geçtiğimiz yıl aynı arazide buğday ekimi gerçekleştirildi. Hasat edilen buğdaylardan elde edilen unlar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Bu yıl ise arazide ayçiçeği ekimi yapıldı. Hasadın ardından elde edilecek yağlar, ihtiyaç sahibi ailelerin mutfaklarına destek olacak.

Konaklı Terfi İstasyonu yanında bulunan arazide yürütülen çalışma ile hem atıl arazilerin değerlendiriliyor hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara doğrudan destek sağlanıyor.