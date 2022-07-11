Servislerde yeni dönem! Kurallar değişiyor

Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun da görüşleri doğrultusunda hazırlanan yeni trafik güvenliği tedbirleriyle, servis araçlarının karıştığı kazaların engellenmesi ve trafiğe etkilerinin azaltılması amaçlanıyor.

SESLİ MÜZİĞE YASAK

Esnaf odalarına genelgeyle iletilen tedbirlere göre, yolcuların güvenliği için risk oluşturabilecek şekilde hasar bulunan araçlar ile hizmet verilmeyecek. Araçlara zorunlu mali sorumluluk sigortası ile gerekli görülmesi halinde koltuk bazında zorunlu ferdi kaza sigortası yaptırılacak. Uygun ve geçerli sürücü belgesi, mesleki yeterlilik belgesi (SRC-2), psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren sağlık raporu ve sigortası bulunmayan personel, servis araçlarında çalıştırılmayacak. Taşıma esnasında sürücünün dikkatini dağıtacak ve yolcuları rahatsız edecek nitelikte, görüntülü ve sesli müzik alet ve sistemleri kullanılmayacak.

GÜZERGÂHA UYULACAK

Servis araçlarındaki emniyet kemerleri çalışır vaziyette bulundurulacak, emniyet kemeri takılması konusunda servis aracı içerisinde uyarıcı işaret, yazı vb. yer alacak. Belediyelerce veya il-ilçe trafik komisyonlarınca verilen izin belgesi araçta bulundurulacak, servis aracı bu belgede tayin edilen güzergahın dışına çıkartılmayacak. Yolcular tarafından trafik kurallarına uymadığı yönünde şikayet edilen sürücü hakkında kurum veya taşımacı tarafından gerekli araştırma yapılarak tedbir alınacak. Duraklamanın yasak olduğu yerler ve trafik güvenliğini riske atabilecek noktalarda personel indirilip bindirilmeyecek. Servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulacak, düzenli bakım ve onarımları ile periyodik muayeneleri yaptırılmış olacak. Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tayin edilen ve o araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturulacak yer adedi, aracın içerisine görülebilecek bir yere yazılacak. Şehir dışına yapılacak servis taşımalarında, gerekli belgeyi almış kayıtlı taşıtlar kullanılacak.