Servis Varank'tan hesap Aktaş'tan! Gençlerin gözdesi oldu

Gazze’de yaşanan insanlık dışı vahşet, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük tepki topluyor. Uluslararası zincir markaları boykot eylemleri, yerel markalara yönelme eğilimini hızlandırıyor.



GENÇLER İLGİ GÖSTERİYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi de Burfaş Kafeler ile ‘Hızlı kahve konsepti’ni şehre kazandırdı. Tarihi Çarşıbaşı Meydanı başta olmak üzere Altıparmak Millet Kıraathanesi, Merinos Parkı ve Kent Meydanı bölgesinde bulunan mekanlar, kaliteli hizmet ve uygun fiyat politikasıyla özellikle gençlerden büyük ilgi görüyor.



BARİSTA ÖNLÜKLERİNİ GİYDİLER



TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Tarihi Çarşıbaşı Meydanı’ndaki Burfaş Kafe’de barista önlüklerini giyerek tezgâhın başına geçti.



HESAPLAR BAŞKANDAN

Varank, Aktaş ve Gürkan özellikle gençlerin yoğunlukta olduğu müşterilerden siparişleri alıp kahveleri hazırladı. Hesapları Başkan Alinur Aktaş öderken vatandaşlar hizmetten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

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VİZYONER PROJE



Bursa Milletvekili Varank, Burfaş Kafelerin son dönemde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın vizyoner bakış açısıyla hayata geçtiğini belirterek “Özellikle İsrail’in Gazze’deki mazlum Filistinlilere yaptığı zulüm sonrasında bunu açıkça destekleyen markalara aslında bir tavır göstermek açısından açılmış bir kafelerdir.” dedi.

ÜÇTE BİR FİYATA KAHVE



Tarihi Çarşıbaşı Meydanı’ndaki Burfaş Kafe’nin vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü kaydeden Varank, “Fiyatlarımız uygun. O malum markaların üçte biri fiyatlara ürünler var. Vatandaşlarımız buraya gelip keyifli bir şekilde vakit geçirirken farklı lezzetleri de tadabiliyorlar. Şu an 4 tane Burfaş Kafemiz, Bursa’nın farklı yerlerinde hizmet veriyor. Başkanımızın hedefi, hızlıca 5 tane daha kafeyi açmak. Asıl nihai hedef, Bursa’nın her ilçesinde Burfaş Kafe’nin olması ve vatandaşlarımıza hizmet etmesidir” diye konuştu.



SOSYAL BELEDİYECİLİK



Varank, sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çekerek “Tüm Bursa’yı hatta Bursa’ya gelen turist misafirlerimizi Burfaş Kafe’lere bekliyoruz. Kaliteli ürünlerimizden tatsınlar, güzel vakitler geçirsinler. Bu hizmeti yaygınlaştıracağız. Hem bu işi başlattığı ve sürdürdüğü için hem de bu deneyimi bize yaşattığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Başkanımız hizmet ettiği müşterilerimize kendi cebinden ikram etmek istedi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz” dedi.



LEZZET VE KALİTE GAYET İYİ



Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamın bir uyanışa vesile olduğunu vurgulayarak vatandaşların uluslararası zincir mağazaları protesto ettiğini söyledi. Gençler arasında kahve kültürünün yaygınlaştığının da altını çizen Aktaş, “Bizler de farklı noktalarda sosyal tesis işleten kurumumuzun, Burfaş Kafe adında yeni bir hizmet sunmasını istedik. Lezzet ve kalite gayet iyi. Fiyatlar üçte bir.” diye konuştu.

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GEÇMİŞLE GELECEĞİN BULUŞTUĞU YER



Aktaş, Tarihi Çarşıbaşı Meydanı’nı da içine alan Hanlar Bölgesi’nin UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer aldığını söyleyerek “Burası geçmişle geleceğin, modernitenin buluştuğu bir yer. Unesco Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Hanlar Bölgesi’nde bir modern kafemiz var. İnsanlarımız bu tarihi ortam içerisinde kahveleri içme, pastalarını yeme imkânı buluyorlar.” dedi.



SIRADA 5 KAFE DAHA VAR

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Eski Stadyumun bulunduğu Millet Kıraathanesi yanında, Merinos Parkı içerisinde ve Kent Meydanı’nda da Burfaş Kafelerin hizmet verdiğini hatırlatan Aktaş, “Bizler başka nerelere açabiliriz buna bakıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Mudanya’da, ay sonuna kadar da İnegöl’deki kafemizi açacağız. Yıl sonuna kadar 5 tane daha geliyor.” diye konuştu.