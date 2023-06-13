Serinlemek için girdiği denizde kaybolan üniversiteli Adem, aranıyor

Kocaeli Üniversitesi İşletme Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Adem Ocak, pazar günü arkadaşlarıyla birlikte günübirlik tatil için bu kentten Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine geldi. İlçenin Yeniçiftlik Mahallesi'nde denize giren Ocak, bir süre sonra gözlerden kayboldu. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine Ocak'ın bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı denizde, jandarma ekipleri de sahil kesiminde arama çalışması başlattı. 3 gündür süren çalışmalarda Ocak, henüz bulunamadı.

Yakınları ile birlikte arama çalışmalarını kıyıdan takip eden Erdal Ocak, oğlundan gelecek iyi bir haberi bekliyor. Ocak, "Oğlum serinlemek için denize girmiş, bir süre sonra görülmemiş. İki gündür Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla arama yapıyor, dalgıçlar arıyor. Bize şaka mı yapıyor, bir yerlerde mi? İnşallah bulunur diye bekliyoruz" dedi.