Serdivan'da yeni proje! Ulaşım rahatlayacak

Çalışmalar çerçevesinde mevcut genişliği 6 metre olan yol, 20 metreye çıkarılarak bölgeye yeni bir ulaşım hattı kazandırılıyor. Yolun güvenliğini sağlamak amacıyla projelendirilen istinat duvarlarının imalatı tamamlanırken, güzergah üzerindeki tesviye işlemleri de bitirildi.

Altyapı süreci için zeminin hazır hale getirildiği hatta, kısa süre içerisinde üstyapı imalatlarına geçilecek. Tamamlandığında Serdivan trafiğine nefes aldırması beklenen yeni arter, sürücülere şehir merkezindeki yoğunluğa girmeden kesintisiz ulaşım imkanı sunacak.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 32. Sokak'taki çalışmalarla eş zamanlı olarak bölgedeki 340. Sokak'ta da yol genişletme mesaisine devam ediyor.