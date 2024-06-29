Sen Benim HerŞeyimsin nerede çekildi? Sen Benim HerŞeyimsin filminin oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir?

Tolga Çevik ve Melis Birkan’ın oyuncu kadrosunda yer alan Sen benim Herşeyimsin sinemadan sonra televizyon ekranına geliyor. Sen Benimsin Herşeyimsin 2016 yılında vizyona girmişti.

SEN BENİM HERŞEYİMSİN KONUSU

Filmin Konusu ise şöyle: “Babasının "Korku bir kurda benzer. Onu yenmen için tam gözünün içine bakacaksın" mottosuyla yetiştirmeye çalıştığı Sedat (Tolga Çevik) çok küçükken öksüz kalır. Çıralı’da yenemediği korkuları ve babasından hatıra hayat tavsiyesi ile günübirlik ilişkiler ve işlerle hayatını geçirir. Ancak bir gün Pınar (Melis Birkan) tarafından kucağına bırakılan bir bebekle kendini 'baba' olarak bulur. İstanbul’a gelir ve kaderin cilvesiyle Birol (Cengiz Bozkurt) ile karşılaşarak "korkularının gözünün içine bakacağı" bir meslek edinir. Sedat’ın hayatı artık "Sen Benim HerŞeyimsin"dediği kızının etrafındadır. Kızı için bir masal dünyası yaratır ve onu dünyanın gerçeklerinden korumak için elinden geleni yapar. Baba ile kızın, masal gibi hayatı, anne tekrar ortaya çıkana dek eğlenceli ve heyecanlı bir macera olarak devam edecektir...”



Filmde Tolga Çevik, Cengiz Bozkurt ve Melis Birkan'dan başka Tuna Çevik, Reha Özcan, Hülya Gülşen Irmak, Tuncay Beyazıt, Cem Cücenoğlu ve Ali Uyandıran gibi isimler de rol alıyor.

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SEN BENİM HERŞEYİMSİN NEREDE ÇEKİLDİ?

Sen Benim Herşeyimsin'in çekimleri Kemer'e bağlı Çıralı ve İstanbul'da gerçekleştirildi.