Olay, geÃ§en Ã§arÅŸamba saat 03.00 sÄ±ralarÄ±nda AydÄ±nevler Mahallesi Ä°nÃ¶nÃ¼ Caddesi Ã¼zerinde bulunan Semih Tufan GÃ¼laltayâ€™Ä±n ofisinde meydana geldi. Ä°ddialara gÃ¶re; Ergenekon davalarÄ±nda da adÄ± geÃ§en Ulusal Birlik Partisi Eski Genel BaÅŸkanÄ± Semih Tufan GÃ¼laltayâ€™Ä±n ofisine ve park halinde bulunan otomobiline gece saatlerinde silahlÄ± kiÅŸi ya da kiÅŸiler tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.

SaldÄ±rÄ± anÄ±nda ofiste bulunan GÃ¼laltayâ€™Ä±n ÅŸofÃ¶rÃ¼ saldÄ±rgana ateÅŸ aÃ§arak karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri silahlÄ± saldÄ±rgan Furkan T.â€™nin olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tespit etti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptÄ±. YapÄ±lan incelemelerde ofis ve park halindeki aracÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerine isabet etmiÅŸ kurÅŸun izlerine ve boÅŸ kovanlara rastlandÄ±. Polis silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

"PROFESYONEL BÄ°R ÅžEKÄ°LDE Ä°Ã‡ERÄ° GÄ°RÄ°YORLAR"Â

Olayla ilgili konuÅŸan Semih Tufan GÃ¼laltay, "SaldÄ±rÄ± anÄ±nda burada deÄŸildim. Gece saat 03.00 sÄ±ralarÄ±nda daha Ã¶nce burada keÅŸif yapan siyah bir minibÃ¼sle iliÅŸkilendirilen iki kiÅŸi Ã¶nce park halindeki aracÄ±ma 15-20 el ateÅŸ ediyor. Daha sonra ofisin camlarÄ±na ve kapÄ±sÄ±na ateÅŸ ederek profesyonel bir ÅŸekilde iÃ§eriye giriyorlar. ÅžofÃ¶rÃ¼mÃ¼n olduÄŸu odaya doÄŸru hamle yapÄ±yorlar. ÅžofÃ¶rÃ¼mle yaptÄ±klarÄ± Ã§atÄ±ÅŸmada saldÄ±rganlardan birini ÅŸofÃ¶rÃ¼m Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. DiÄŸeri de kaÃ§Ä±yor. Bizden bir yaralÄ± yok. Bizi emniyet bu saldÄ±rÄ±yla ilgili uyarmÄ±ÅŸtÄ±. Olayla ilgili yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmada FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mafya gruplarÄ±, sokak mafya gruplarÄ± gibi tetikÃ§ilerin kullanÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Sevdiklerimiz bizi arayarak arkamÄ±zda durdu. Biz de kendimize gÃ¶re tedbirler aldÄ±k" dedi.