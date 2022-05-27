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Şırnak'ta toprağa gömülü 21 tüfek ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde toprağa gömülü vaziyette; 20 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve mauser keskin nişancı tüfeği ele geçirildiğini açıkladı.

27.05.2022 - 15:59 |
Şırnak'ta toprağa gömülü 21 tüfek ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Eren Abluka-5' operasyonları kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen istihbari çalışmalar sonucu Silopi ilçesi kırsalında, toprağa gömülü 20 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 adet mauser keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.

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