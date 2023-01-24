Semih Sevim’i öldüren şarkıcı Seçil Çiftçi olayında kan donduran işkence detayları ortaya çıktı!

Model ve şarkıcı Seçil Çiftçi, defalarca barışmak için kapısına gelen eski erkek arkadaşını öldürdü. Eski sevgilisinin cansız bedeninden kurtulmak için babasından da yardım istedi. Baba-kız cansız bedeni ormanlık alan götürüp gömdü. Çiftçi'yi ise sosyal medya paylaşımları ele verdi.

BİR TÜRLÜ PEŞİNİ BIRAKMADI

Cezaevine değil, mezara gönderdi. Barışmak için kapısına gelen eski sevgilisini öldürdü sonra babasıyla birlikte ormana gömdü. Semih Sevgi, İstanbul Şişli'de yaşayan Seçil Çiftçi ile sevgiliydi ama bir süre sonra ilişkilerini yürütemediler ayrıldılar. Eski sevgilisi, model ve sanatçı olan Seçil'in bir türlü peşini bırakmadı. İddiaya göre her seferinde genç kadının kapısına dayandı ve barışmak istedi. Genç kadın ise her seferinde onu reddetti.

SANDALYENİN KIRIK DEMİR BACAĞIYLA ÖLDÜRDÜ

Kanal D Haber'in haberine göre eski sevgili son defa eve geldiğinde bu sefer Seçil, onu içeri aldı. İkili konuşmaya başladı ama konuşma uzun sürmedi. O konuşma tartışmaya döndü. Bu sefer Seçil, sandalyenin kırık demir bacağını aldı ve eski sevgilisine onla defalarca vurdu. Talihsiz adam oracıkta vefat etti, genç kadın da babasından yardım istedi.

BABASI YARDIM ETTİ

Baba ile kızı elleri ve ayakları bağlanmış o cansız bedeni aracın arkasında koydu ve ormanlık alana götürdü. Onu orada mantar toplayan bir aile buldu ve jandarmaya haber verdi. Parmak izinden kimliği tespit edildi. Seçil'i ise sosyal medya paylaşımları ele verdi. Suçunu itiraf etti, babasıyla birlikte yakalandı.

SON GÖRÜŞME ESKİ SEVGİLİYLE

Jandarma, cinayetin detaylarına eski sevgilinin sosyal medya paylaşımlarından ulaştı. Çitfçi bir paylaşımında Sevim'i kastederek "Israrla belirtmek isterim ki bu şahsın yaklaşık 5 senedir tehditlerine maruz kaldım. Hep beni ailemle tehdit etti. Ben gülerim, eğlenirim. 'Sen neden gülüyorsun, eğleniyorsun' deyip hep babamı- annemi aradı ve ben de bu durumdan çok yoruldum, bıktım. Şu .... öldüreceğim, yemin ediyorum" dedi.

PAYLAŞIMI ELE VERDİ

Çiftçi’nin sosyal medyadan, “Israrla belirtmek isterim ki bu şahsın yaklaşık 5 senedir tehditlerine maruz kaldım. Hep beni ailemle tehdit etti. Ben gülerim eğlenirim, sen neden gülüyorsun eğleniyorsun deyip babamı, annemi aradı ve ben de bu durumdan çok yoruldum, sıkıldım. Şu (...) öldüreceğim yemin ediyorum” paylaşımı yaptığı belirlendi.

Bu paylaşım, bütün okların Seçil Çiftçi üzerine yoğunlaşmasına neden oldu. Seçil Çiftçi bu paylaşımın tespit edilmesiyle birlikte cinayetin işlendiği evinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadesinde, “Semih Sevim ile bir süre önce ayrılmıştık, beni rahatsız etmeye devam ediyordu. Aramızda çıkan kavgada onu öldürdüm. Daha sonra babamdan yardım istedim. Semih Sevim’i Sancaktepe’de ormanlık bir alana bıraktık” dedi. Seçil Çiftçi ve babası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEMİH SEVİM: AÇ KAPIYI BİR ŞEY DİYECEĞİM

Hürriyet'te yer alan habere göre; Seçil Çiftçi’nin cinayetten önceki günlerde Semih Sevim’in elinde çiçekle kapıya dayandığı anlarda yaşananları cep telefonuyla kayda aldığı da ortaya çıktı. Jandarma bu kayıtları bularak delil dosyasına koydu.

Bu kayıtların birinde, kapı çalıyor Seçil Çiftçi “Kim o?” diye soruyor kapıdaki kişi “Çiçekçi” diye yanıt veriyor. Ardından Semih Sevim “Aç kapıyı bir şey diyeceğim sana” diyor. Seçil Çiftçi “Hayır deme, bana bir şey demeye hakkın yok polis çağıracağım. Ne çiçeği getiriyorsun sen bana ya” diyerek çıkışıyor.

Bunun üzerine Semih Sevim, “Sen beni cezaevine mi attırmak istiyorsun ya ben kapıda bekliyorum” diyerek içeri girme ısrarını sürdürüyor.

Seçil Çiftçi, “Evet attıracağım, attırmak istemiyorum” diyor. Devamında da “Defol senin burada ne işin var yarın mahkeme var. Benim sana ihtiyacım falan yok. Allah’ım hâlâ kapımı çalıyor ya bir de gece geldi ya. Sapık mısın defol dünden beri iki çiçek bırakmış kapıma” diyerek Semih Sevim’e tepki gösteriyor.

KAN DONDURAN CİNAYETİN DETAYLARINI ANLATTI

Jandarmada sürdürülen soruşturma kapsamında, Seçil Çiftçi ve baba C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Semih Sevim'in kendisinin eski erkek arkadaşı olduğunu anlatan Çiftçi, "Beni sık sık rahatsız ediyordu. İlk geldiğinde elinde çiçek vardı. Beni tehdit ettiği için korkuyordum. İçeri almadım. Kendisiyle mahkemelik olmuştum." dedi.

ÖNCE BAŞINA VURMUŞ SONRA BOĞMUŞ

İddiasına göre birkaç gün sonra alkollü bir şekilde sosyal medya hesabından canlı yayın açtığını ve Sevim'in kendisine yorumlar yazdığını ve yine tartıştıklarını söyledi. 28 Aralık günü olayın yaşandığı eve geldi dediği iddia edilen Çiftçi, "İçeri geldi bir boğuşma yaşandı.

KÜLOTLU ÇORABI BOĞAZINA SARDIM

Elime geçen bir sopayla kafasına vurmaya başladım. Düştü. Külotlu çorap aldım. Külotlu çorabı boğazına sardım ve sıkıca çektim" dediği öne sürüldü.

BATTANİYEYE SARIP ORMANA GÖTÜRMÜŞLER

Öldükten sonra onun cep telefonunu ve kimlik kartını parçaladığını aktaran Çiftçi babamı çağırdım cesedi battaniyeye sarıp onun aracıyla ormanlık alana götürdük. Sonra da Tekirdağ'a gittim pişmanım dediği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında tutuklanan Seçil Çiftçi'nin babası C.Ç.'de verdiği ifadesinde, kızının bir yıl önce Beylikdüzü'nde oturduğunu kızının Şişli'deki evine gittiğinde cesedin salonda olduğunu belirterek "Salonda cesedi görünce kızım ne yaptın kim bu ne oldu diye sordum.

Olanları anlattı. Bende babalık duygularıyla hareket ettim. Cesedi battaniyeye sarıp, götürüp ormanlık alana attık. Sonrada o eve gitmedik. Tekirdağ'a gittik. Battaniyeyi de Tekirdağ'da bir yere attık. İzi bulunmasın diye" dedi.

TEHDİT MESAJLARI AÇMIŞ

Konuyla ilgili devam eden soruşturmada Çiftçi'nin eski sevgilisi için yazdığı tehdit mesajlarına da ulaşıldı. Yazdığı yorumlarda kendisini rahatsız ettiği Sevim'i öldürmek istediğini söyleyen Çiftçi'nin cep telefonundan da mesajlaştığı Sevim'e tehdit mesajı attığı iddia edildi. Sevim'in ailesi tarafından Jandarma'ya verilen mesajda Çiftçi , Sevim'e küfür ederek "50 yılı göze aldım. Seni öldüreceğim. Paşa paşa da cezasını çekerim" diyor. Sevim'de "Tamam geliyorum 2-3 güne yanına" diyor. Sevim'in ailesi tarafından Semih Sevim ile Seçil Çiftçi arasında yaşanan birçok mesaj, savcılığa verildi.

‘VEFATINDAN BİR GÜN ÖNCE İSTANBUL'A GİTTİ’

Semih Sevim'in Tokat'ta yaşayan iş insanı ağabeyi Ufuk Sevim, kardeşi ile katil zanlısı Seçil Çiftçi'nin arkadaşlıklarının 7 yıl öncesine dayandığını belirterek, "Seçil Çiftçi buradan İstanbul'a taşındı. Semih Tokat'ta kaldı. İşinde, gücünde, herkes tarafında sevilen bir insandı. Seçil ile ufak tefek tartışmaları oldu. Hakaret nedeniyle mahkemelik olmuşlardı. Semih vefat etmeden bir gün önce İstanbul'a gitti. 27'sinde mahkemesi vardı. Mahkemeden sonra biz bir daha haber alamadık. Mahkemeden çıktığı zaman beni arayıp 'Mahkeme güzel geçti. Ben akşam binip, geleceğim' dedi. Mahkemeden sonra Seçil, kardeşimizi arıyor, evine çağırıyor. Çağırırken de tablet ve telefon istiyor. 'Gel barışalım' gibisinden. Rahmetli de çiçek alarak Seçil'in evine gidiyor" dedi.

'SEMİH'E KUMPAS KURULDU'

Seçil Çiftçi'nin kapıyı açarken kardeşini kamerayla görüntülediğini belirten Ufuk Sevim, "Şimdi ben buradan soruyorum. Bir insan evine gelen her insanı kapıyı açarken kameraya mı çekiyor. Onu da sosyal medyada paylaşıyor, 'kapıma dayandı, beni tehdit etti' diye. Böyle asılsız haberlere biz asla inanmıyoruz. Seçil Çiftçi araştırıldığı zaman manken, sanatçı değil de. İnsanları sosyal medyadan kandırıp tuzağa düşürdüğü anlaşılıyor. Bununla ilgili de elimizde delilerimiz var. Mahkemeye sunacağız. Bu cinayeti tek başına Seçil Çiftçi'nin de işlediğine akılımız ermiyor. Semih'e kumpas kuruldu. Bu açıkça belli. Bu Seçil Çiftçi'nin tek başına işleyebileceği bir cinayet değil. Çünkü karşınızdaki bir bayan. Semih bir bayanın değil, 10 tane erkeğin arasına girse kendini koruyabilecek güçte bir insandı. Semih arkadan darbe almış" diye konuştu.

'ÖLDÜRDÜKTEN SONRA NEDEN EZİYET VE İŞKENCE ETTİN'

Seçil Çiftçi'nin ifadesinde kendisinin öldürdüğünü söylediğini anımsatan Ufuk Sevim, şöyle konuştu: "Biz Seçil Çiftçi'ye soruyoruz. Madem öldürdün, öldürdükten sonra neden eziyet ve işkence ettin. Ellerini, kollarını bağlayarak neden ormana attın. Madem senin kapına dayandı, neden polisi, jandarmayı arayıp, 'Benim evime geldi. Ben de vurdum, öldürdüm' diyerek neden teslim olmadın? Neden cesedi olaydan sonra 4-5 gün sonra bulundu? Bunların araştırılmasını istiyoruz. Bir de Yaren Korucu cinayetinde de adı geçiyor Seçil Çiftçi'nin. Bizim tahminlerimiz daha da güçlendi. Bu Yaren Korucu cinayetini biz Semih'in bildiğini tahmin ediyoruz. Semih konuşur diye ortadan kaldırmaktı niyetleri. Biz adalete güveniyoruz. Üstüne basarak diyoruz. Seçil Çiftçi'nin bu cinayette tek başına olmadığını, yanında başka kişilerin olduğu kanaatindeyiz. Bunun açığa çıkmasını istiyoruz. En ağır şekilde yargılanmalarını istiyoruz. Bu kadın, kardeşimi yıllarca sömürdü. Elinde avucunda ne varsa hepsini aldı. Hiçbir şey bırakmadı. Hesaplarda para kayıtları var. Semih, Tokat'ta sevilen, sayılan bir kişiydi. Herkes tarafından seviliyordu" ifadelerini kullandı.