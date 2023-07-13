Selin ardından şimdi de aşırı sıcaklık uyarısı

Metrekareye 201 kilogram yağış düşen Zonguldak'ta sel felaketinin ardından şimdi de aşırı sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Termometrelerin 32 dereceye yaklaştığı Zonguldak'ta İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanarak kararlar aldı. Ülke genelinde meydana gelen hava sıcaklıkları ve nemdeki artışın, gerekli önlemler alınmadığı takdirde insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği ifade edildi. Alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Günün en sıcak saatlerinde (10.00-16.00) mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. Dışarıda çalışması gerekenler mümkün oldukça güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya, sık sık sulu gıdalar almaya dikkat etmelidirler."