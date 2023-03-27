Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: Gün sayıyor

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB-3'ün yeni fotoğraflarını paylaşarak, TB3'ün ilk uçuşuna gün saydığını duyurdu. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar TB3'ün ramazan ayı öncesinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Bugün paylaştığımız fotoğraflarda üretim hattında görünen, kanatlarını katlayabilme özelliğine sahip türünün ilk örneği olan "balığın" Ramazan öncesi çekilmiş görselleri.. Bayraktar TB3, büyük abisi KIZILELMA'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor.. Hayırlı Sahurlar...

ERDOĞAN'DAN 'BAYRAKTAR' ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Erdoğan daha sonra Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk muharip insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın önünde çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Türk bayrağı görseliyle paylaşılan tweet binlerce beğeni aldı.

PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili paylaşım yapan Baykar, "Bugün Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırladık." ifadelerini kullandı. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar da bir paylaşım yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanımız, depremzede kardeşlerimizle yapacağı iftar öncesi Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde KIZILELMA mesaimize teşrif ettiler." dedi.