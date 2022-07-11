Selçuk Bayraktar savaşın seyrini değiştiren TB2’yi anlattı!

The Telegraph’da yayınlanan makalenin başlığında ‘Kebap? Evet. Uçak? Hayır’ yazıyor. Bu cümle yıllardır dünyada yanlış şekilde tanıtılan ülkemizin teknolojik anlamda geldiği noktayı anlatmak için yapılmış bir ironi elbette.

Gazetenin Rusya muhabiri Natalya Vasilyeva “İstanbul'un bir banliyösünde sıkı korunan bir fabrikada işçiler Bayraktar TB2 insansız hava aracının göbeğine parçalar takıyorlar.” diyerek başlıyor yazısına. Sonra da Türkjiye’de üretilen insansız hava araçlarının Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta Ukrayna ordusuna yaptığı katkılar anlatılıyor ve Baykar şirketinin teknolojiden sorumlu başkanı Selçuk Bayraktar'la da söyleşi yapıyor.

Baykar’da sıkı güvenlik önlemleri alındığı için The Telegraph'ın fotoğrafçısı TB2'yi yalnızca belirli, açık olmayan bir açıdan çekebiliyor ve cep telefonları casus yazılımlar olup olmadığını anlayabilmek için inceleniyor.

2007 YILINDA TEKNOLOJİDEN SORUMLU BAŞKAN OLDU

Üniversiteden mühendislik derecesiyle mezun olan ve MIT’de insansız hava araçları (İHA) alanında yüksek lisans yapan Selçuk Bayraktar 2007 yılında Baykar şirketinin teknolojiden sorumlu başkanı oldu.

Selçuk Bayraktar “O zamanlar böyle bir dünya markası olacak bir teknoloji şirketinin Türkiye'den çıkacağını kimse düşünmemişti.” diyerek başlıyor anlatmaya.

Şirketinin artan popülaritesinin farkında olan Bayraktar, Telegraph'a, bir insansız hava aracı için daha fazla kaynak sağlama girişiminin bir parçası olarak kuzeybatı Ukrayna'da kiraz satan bir çocuğun videosunu gösteriyor.

"AMACIMIZ KÂR DEĞİL"

Selçuk Bayraktar, drone yapmanın kâr değil, “Ulusumuzu bağımsız ve güçlü kılmak için, Türkiye için yüksek teknolojili havacılığı geliştirmek” amacıyla üretildiğini söylüyor. Gazete, Bayraktar’ın işlerin her zaman başında durduğunun ve adeta fabrikada yaşadığının da altını çiziyor.

"Rusya son derece gelişmiş sistemlere, hava savunma ve elektronik harp sistemlerine sahip…. TB2'lerin bu savunma sistemlerini ortadan kaldırması paradigma değiştiricidir." diyen Bayraktar, TB2 insansız hava araçlarının Azerbaycan'ın 2020'de Ermeni güçlerini yenilgiye uğratmasının da anahtarı olduğunu ve Dağlık Karabağ'ın ayrılıkçı yerleşim bölgesi üzerinde uzun süredir devam eden ihtilafın alevlenmesine son verdiğini anlatıyor.

UKRAYNA İHA VE SİHA ALMAYA DEVAM EDECEK

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, geçen ay yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 50 TB2 aldığını ve yakın gelecekte “birkaç düzine daha” teslim edilmesinin beklendiğini söyledi.

Her yıl üretilen 200 TB2'nin yaklaşık dörtte birinin gelecek yıl Ukrayna'ya gitmesi bekleniyor.

12 metrelik kanat açıklığına sahip Bayraktar TB2 drone, dört lazer güdümlü bomba taşıyabiliyor ve Rusya'nın Kiev'deki ilerlemesini durdurduğu ve başkente doğru ilerleyen tankları ve zırhlı araçları yıktığı için savaşta bir ‘oyun değiştirici’ olarak kabul görüyor.

SAVAŞIN BAŞINDAN BERİ ÇOK KRİTİK KAZANIMLAR ELDE EDİLMESİNİ SAĞLADI

TB2, savaşın başladığı ilk günlerden beri Rus tanklarını, zırhlı askeri araçları, kritik noktadaki roketatarları yok etti.

Özellikle gündemden günlerce düşmeyen yılan Adası mücadelesinde de TB2’lerin rolü büyüktü.

Bir Bayraktar TB2 drone’u, devriye görevindeki bir Rus savaş gemisini vurarak batmasına sebep oldu. Batan gemi, dünyada bir drone tarafından batırılan ilk savaş gemisi olarak tarihe geçti.

ŞARKILARA KONU OLDU, AİLELER ÇOCUKLARINA BAYRAKTAR İSMİNİ KOYDU

Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Ukrayna ekibini temsil eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak, birkaç ay önce CNN Türk’e verdiği özel röportajda Ukraynalıların çocuklarına 'Bayraktar' ismini koyduğunu söylemişti.

Savaşın hemen başlarında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı, sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 için hazırlanılan şarkıyı paylaşmıştı. Bayraktar için yazılan şarkı YouTube’da milyonlarca kez izlendi ve Ukraynalıların da büyük beğenisi toplayarak geniş kitlelerce benimsendi.