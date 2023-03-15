Sel içinde 3 çocuğun bulunduğu konteyneri böyle sürükledi

Depremden sonra selin vurduğu Adıyaman’ın Tut ilçesinde, sel sularına kapılan anne ve 3 çocuktan; anne hayatını kaybederken 3 çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Sarıkaya Ailesi’nin içinde bulunduğu ve Ömerova Deresinin yanında bulunan konteyner aşırı yağış sonrası meydana gelen sel sularına kapıldı. Sel suları konteyneri sürükledi. Konteyner dışında bulunan anne Selma Sarakıya'nın cesedine ulaşılırken, 3 çocuğu sel sularında sürüklendi. Konteynerin sürüklendiği anlar amatör kameraya yansıdı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesine ulaşılırken, kayıp 3 çocuğu jandarma, AFAD ve polis ekipleri arıyor.

Tut ilçesinde 15 araç, 14 profesyonel dalgıç, 140 arama kurtarma personeli ile birlikte toplam 346 personelin görevlendirildiği öğrenildi. Bölgedeki iş makinelerine ek olarak 10 vidanjör, 50 motopomp ve dalgıç pompa, 6 kurtarma botu görevlendirildiği aktarıldı.