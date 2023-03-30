Şehit savcıyla ilgili provokatif paylaşım yapan zanlı gözaltına alındı

Terör örgütü mensupları tarafından 31 Mart 2015 tarihinde şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili sosyal medya hesabından “Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır” şeklinde paylaşım yapan kişinin E.E.Y. isimli kadın olduğu tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında E.E.Y. isimli şahıs, 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan yakalanarak gözaltına alındı.