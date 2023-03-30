Şehit savcıyla ilgili provokatif paylaşım yapan zanlı gözaltına alındı
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yapan şüpheli, 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan gözaltına alındı.
30.03.2023 - 22:45 | | İHA
Terör örgütü mensupları tarafından 31 Mart 2015 tarihinde şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili sosyal medya hesabından “Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır” şeklinde paylaşım yapan kişinin E.E.Y. isimli kadın olduğu tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında E.E.Y. isimli şahıs, 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan yakalanarak gözaltına alındı.