Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş, Malatya'da toprağa verildi

Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş için Malatya Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, AK Parti milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehidin babası Niyazi, annesi Suna Erkuş ile kardeşlerinin yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.