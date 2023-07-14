Şehit babası Eker: "Bu ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmez"

15 Temmuz şehitlerinden Polis memuru Nedip Cengiz Eker’in babası Nihat Eker o gece oğlu ile yaptığı son telefon konuşmasını ve sonrasında yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

15 Temmuz gecesi hiçbir şeyden habersiz olarak yazlıklarında misafir ağırladıklarını ve olan biteni misafirlerini uğurladıktan sonra açtığı televizyondaki haber kanallarından öğrendiklerini ifade eden baba Nihat Eker, "Anamur’da yazlıkta oturuyorduk, misafirlerimiz vardı. Onları uğurladıktan sonra saat gece 12 gibi haberler kanalını açtım. Baktım bir karışıklık var, hemen oğlum Cengiz’i arayarak, 'Oğlum FETÖ'cülermiş saldıranlar' dedim. O da 'öyle miymiş baba' deyip yanındaki arkadaşlarına benim söylediklerimi aktardı. Sonra baba beni bir göreve çağırıyorlar diyerek telefonu kapattı. Cumhurbaşkanımızın güvenli bir şekilde ayrılması için onun korumalığına gitmiş. Onu sağ salim uğurladıktan sonra dönmüşler" dedi.

Oğlu Nedip Cengiz Eker'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı dönemine eşi Emine Erdoğan'ın şoförlüğünü yaptığını kaydeden baba Eker, "Oğlum daha önce görev yaptığı yerde Cumhurbaşkanımız henüz başbakanken eşi Emine Erdoğan’ın şoförlüğünü yapmıştı. Aradan yıllar geçti Cumhurbaşkanı oldu yine benim oğlum Marmaris’te onun korumalığını yaptı. Onu uçağına bindirip gönderdikten sonra 'artık bir şey yok' diyerek limana gidiyorlar. Sonra benim telefonda anlattıklarım aklına gelip tepede uçan helikopterleri görünce 'bizi de Gölbaşı gibi taramasınlar' diyerek hemen emniyete geçiyorlar. O sırada İçişleri Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanının korumalarının alındığını ve onları kurtarmaları söyleniyor. Çocuğum o şekilde hareket ediyor. Cengiz’in arabasına arkadaşları ile binip o tarafa geçiyorlar. O zaman emniyetteki FETÖ'cü ya da adliyedeki FETÖ'cü haber Cengizlerin hareket ettiğini haber veriyor. Onlarda siper alınca Casa De Marmaris Oteli ve Turban Otelin arasında bir savaş çıkıyor ve o sırada benim çocuğumu vuruyorlar" diye konuştu.

"Oğlum için aldığımız bu ev torunlarımızın torunlarına kadar kalmasını istiyoruz"

Şehit babası Nihat Eker Marmaris’te oğlu için müzeye çevirdiği ev ile ilgili, "Oğlum burada vurulduğu için, devletimizin verdiği tazminat ile bu evi aldık. Bu evi müze gibi kullanacağız. Dostlarımızla birlikte bu ev de beraber yaşayacağız. Bu ev hiç satılmayacak, artık sülaleden kimler gelir giderse oğlumun hatıraları bu evde yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Şehit Polis Nedip Cengiz Eker için her sene mevlit okuttuğunu belirten baba Nihat Eker, "Her sene farklı yerlerde mevlitlerini kendim de okutuyorum. Kurban Bayramı'nda kurbanlıklarını bağışlıyoruz. En son Habeşistan’da oğlumun adına bir çeşme yapıldı ve kurbanı bu sene de oraya bağışladık. Sağ olsunlar emniyet güçleri de hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Devlet erkanı olarak valim de arkamızda. Hangi mertebede olursa olsun herkes kapımızı çalabiliyor. Emniyet Cuma namazına müteakip lokma döktürecek, Allah onlardan da razı olsun" diyerek oğlunun adına yapılan tüm hayırlara şükran duyduğunu belirtti.

15 Temmuz programlarında nerede olduğu ile ilgili bilgi veren baba Nihat Eker, "Oğlumuzun mezarı Aydın’da olduğu için sabahtan şehit mezarlığında olacağız. Akşamda burada şehit olduğu için buraya gelme gibi bir durumumuz var’’ diyerek programları devlet erkanı ile birlikte takip edeceğini söyledi.

"Depresyon ilaçları kullanıyorum"

Sağlık durumu ile ilgili de konuşan Şehit babası Eker, "3 seneye kadar sağlık durumumuz iyiydi. Fakat bu direnç artık gittikçe kayboluyor, aynı Mehmet Seki'nin babası gibi. Çok yoruldu, koştu adam, sonunda vefat etti. Ben de kendimi artık biraz kızağa almaya düşünüyorum. Bana bir depresyon ilacı verdiler. Onu da bir iki ay kullandım ve şu anda biraz iyi görünüyorum. Tansiyon hastası olduk. Herhangi bir heyecanlanmada yükselebiliyor, şeker yükselebiliyor. Böyle ufak tefek rahatsızlıklarım var. Bunda çok şükür idare ediyoruz. Hanımla beraber hep taşınıyoruz. Bir kızım kaldı 2 tane torunum var ailece böyle yaşıyoruz" dedi.

Şehit babası Nihat Eker, "Bugün 7. senesinde hala daha da PKK'nın ve FETÖ'nün artıklarını topluyoruz. Normal bir suç üzerinden atılanlar, şimdi tekrar toparlanıyorlar. Kime karşı, yine bu devlete karşı. Hani bunlar Müslümandı? Ne işi var benim ülkemde bunların? Onun için bunları toplayıp bir daha ülkeme girmemek üzere gönderilmeleri lazım" diye konuştu.

"Bu ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmez"

15 Temmuz şehidi Polis Nedip Cengiz Eker’in babası Nihat Eker son olarak şunları aktardı;"Devletimden istediğim milli birlik, beraberlik ve kardeşlik. Bu duygular bizde var. O gece milletimiz öyle bir harekette bulundu ki, yani öyle bir dünya dersi verdi ki bu duyguyu kelimelerle anlatamam. Hiçbir zaman bizim ülke bölünemez. Bizim hürriyetimizi, bizim geleceğimizi kimse karartamaz. Haçlı seferlerinin intikamlarını almaya çalışanlar bizi güçleriyle yenemedikleri için, kendi insanımızdan hainler türetiyorlar. Maşallah çok şükür ki iyi bir Milli İstihbarat Teşkilatı kuruldu. Kendi güzergahımızı tamamladık. Şimdi bundan sonra da gelsin terör grupları cirit atsın bakalım. Benim ülkemde bu asla mümkün değil. Ogün Hakan Fidan’ın evlatları vardı, bugün de İbrahim Kalın’ın evlatları var. Hiçbir zaman bu ülkeyi hainlere teslim etmeyeceğiz. Dünya var oldukça bunlar bize hainlik yapacaklar onların önünde biz keseceğiz."