Şehir kar sürpriziyle uyandı! Bir tek o ilçede..

Aşkale'nin Turaç köyü başta olmak üzere yüksek kesimlerde bulunan köylerinin bir çoğunda kar yağışı etkili oldu. Dün gece 23.00 civarlarında başlayan kar yağışı günün ilk ışıklarına kadar etkili şekilde yağdı.



Tarlasının ekinini ekmek için hazırlanan çevredeki vatandaşlar yağan kar ile birlikte ekinlerini ekemediler. Köylerdeki kar kalınlığı 15 cm ile ölçülürken, arazi ve dağlardaki kar yüksekliği 30 cm'yi geçtiği bilgisine ulaşıldı. Bu sebepten dolayı köylerdeki hayvanlar meraya otlatmaya gidemedi.



Öte yandan Kop dağı geçidinde de iki gündür etkili kar yağışı olduğu bildirildi.