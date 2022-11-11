GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemŞehidin kanı yerde kalmadı! 6 terörist etkisiz hale getirildi
HaberlerGündem Haberleri Şehidin kanı yerde kalmadı! 6 terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

Şehidin kanı yerde kalmadı! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

11.11.2022 - 17:25 |
Şehidin kanı yerde kalmadı! 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı terörist, saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

Pençe Kilit'ten acı haber geldi! Piyade Astsubay Emre Sevinç şehit oldu
İlgili Haber
Pençe Kilit'ten acı haber geldi! Piyade Astsubay Emre Sevinç şehit oldu

    GÜNCEL HABERLER

    FETÖ sanığı eski korgeneral İyidil'e 15 yıl 10 ay hapis

    FETÖ sanığı eski korgeneral İyidil'e 15 yıl 10 ay hapis

    2 çocuğunu öldürüp eşini yaralayan Ukraynalı Navrotsky: Fakir yaşamalarını istemedim

    2 çocuğunu öldürüp eşini yaralayan Ukraynalı Navrotsky: Fakir yaşamalarını istemedim

    Bakan Soylu duyurdu! Van'da 313 kilogram toz esrar ele geçirildi

    Bakan Soylu duyurdu! Van'da 313 kilogram toz esrar ele geçirildi