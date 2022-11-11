Şehidin kanı yerde kalmadı! 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
11.11.2022 - 17:25 |
MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı terörist, saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.