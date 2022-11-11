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Pençe Kilit'ten acı haber geldi! Piyade Astsubay Emre Sevinç şehit oldu

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Bursalı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in acı haberi ailesine bildirildi. Şehidin Yeşilova Mahallesi'ndeki evine Türk Bayrağı asılırken, sokak trafiğe kapatıldı. Şehidin evinin önünde dualar edildi, ambulans hazır bekletildi.

11.11.2022 - 15:37 | | İHA
Pençe Kilit'ten acı haber geldi! Piyade Astsubay Emre Sevinç şehit oldu

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonunda Mehmet Sevinç ve Zeynep Sevinç'in oğulları, 28 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç şehit oldu.

Yunus ve Kezban adında iki kardeşi bulunan Emre Sevinç'in merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi 5. Varlık Sokaktaki ailesine acı haber verildi. Şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamazken, evine de Türk bayrağı asıldı. Ambulansın hazır beklediği evde, dualar edildi. Şehit Sevinç'in cenazesi Bursa'nın Harmancık ilçesinde toprağa verilecek.

Pençe Kilitten acı haber geldi Piyade Astsubay Emre Sevinç şehit oldu

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