Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Bakan Soylu, bombalı saldırının faillerinin yakalandığını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 Nisan’da Bursa’da infaz koruma memurlarına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının faillerinin yakalandığını açıkladı.

Şehidimiz Cengiz Yiğit’in kanı yerde kalmadı



20 Nisan’da infaz koruma memurlarımızı taşıyan servis aracının geçişinde EYP ile saldıran MLKP mensubu hainler, kılık değiştirme başta olmak üzere tüm kamufle çabalarına rağmen, Polislerimizin uzun süreli takibi ile bugün yakalandı + pic.twitter.com/uV1kuHhuYR