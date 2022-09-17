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Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Bakan Soylu, bombalı saldırının faillerinin yakalandığını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 Nisan’da Bursa’da infaz koruma memurlarına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının faillerinin yakalandığını açıkladı.

17.09.2022 - 21:14 |
Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Bakan Soylu, bombalı saldırının faillerinin yakalandığını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 Nisan’da Bursa’da infaz koruma memurlarına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının faillerinin yakalandığını açıkladı.

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