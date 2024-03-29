Seçmen bilgi kağıdı olmadan oy kullanılır mı, YKS seçmen kağıdı olmadan oy kullanabilir miyim? Seçmen kağıdı zorunlu mu, oy kullanabilir miyiz?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin açıkladığı takvime için artık son saatler. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak. 34 siyasi partinin adayı yarışacak. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapılacak. Peki, Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı 2024, YSK seçmen kağıdı olmayan biri oy kullanılabiliyor mu? 31 Mart seçmen kağıdı kaybolursa ne olur, oy kullanabilir miyiz?

SEÇMEN KAĞIDI ZORUNLU MU, SEÇMEN KAĞIDI OLMAYAN BİRİ OY KULLANABİLİR Mİ?

Yüksek Seçim Kurulunun internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.



Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki herhangi bir belgeyle oy kullanabilecek.

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SEÇMEN KAĞIDI SORGULAMAR

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.



Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" yazarak sisteme erişebilirsiniz.



Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.



Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.



Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.