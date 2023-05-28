Seçime ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine ilişkin sosyal medya hesapları yolu ile kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşmak suretiyle alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili olarak re'sen soruşturma başlatıldı. Şu ana kadar tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.