Başkan Gülpınar, TEKNOFEST hazırlıklarını yerinde inceledi

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BAŞKAN GÜLPINAR: “ŞANLIURFA’YA İZ BIRAKACAK BİR ORGANİZASYONA İMZA ATACAĞIZ”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünde düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın girişimleri sonucunda 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek.

Şanlıurfa, Türkiye’nin en büyük teknoloji organizasyonlarından biri olan TEKNOFEST Güneydoğu için gün sayarken, organizasyon alanındaki hazırlıklar da tüm hızıyla sürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, etkinliğin gerçekleştirileceği GAP Havalimanı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Başkan Gülpınar’ın GAP Havalimanı’ndaki incelemelerine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mithat Can Kutluca ve ŞUSKİ Genel Müdürü Emin İzol da eşlik etti.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, hazırlıkların artık son aşamaya geldiğini belirterek, organizasyon için kamu kurumlarıyla koordineli şekilde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

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BAŞKAN GÜLPINAR: “ADETA İKİNCİ BİR HAVALİMANI İNŞA EDİLDİ”

TEKNOFEST hazırlıkları kapsamında ekiplerin ilk günden itibaren seferber olduğunu ifade eden Gülpınar, “İlk günden, karar alındığı andan itibaren bütün ekiplerimiz adeta seferber oldu. Kamu kurumlarımızla ortaklaşa yürütülen çalışmalarla burada adeta ikinci bir havalimanı inşa edildi” dedi.

Gülpınar, özellikle altyapı çalışmalarına dikkat çekerek, su açısından yetersiz olan bölgede ŞUSKİ ekiplerinin yoğun çalışma gerçekleştirdiğini belirtti. Yaklaşık 7,5 kilometre mesafeden su getirildiğini aktaran Gülpınar, içme suyu, atık su ve kanalizasyon altyapısıyla ilgili de kapsamlı çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Ulaşım ve altyapı çalışmalarının yanı sıra havalimanı çevresinde kapsamlı asfalt ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirildiğini belirten Gülpınar, Fen İşleri ekiplerinin Karayolları ile birlikte yaklaşık 136 bin metrekare sıcak asfalt çalışması yaptığını söyledi.

Bu çalışmanın yaklaşık 120 bin metrekarelik bölümünün Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Gülpınar, park ve bahçeler ekiplerinin de alanda peyzaj düzenlemeleri yaptığını aktardı.

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Gülpınar, yolcuların karşılanması ve uğurlanması için kullanılacak salonlarda da tamirat ve tadilat çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirterek, belediyenin ilgili tüm birimlerinin hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

1 MİLYONUN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

TEKNOFEST’in Şanlıurfa’da büyük bir ilgi görmesinin beklendiğini belirten Gülpınar, verilen rakamlara göre 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin kente gelmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Şanlıurfa’nın yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından teknoloji ve havacılık meraklılarının organizasyona katılacağını ifade eden Gülpınar, TEKNOFEST’in her yıl büyüyen bir organizasyon olduğunu ve Şanlıurfa’da düzenlenmesinin kendileri için gurur vesilesi olduğunu dile getirdi.

ULAŞIM İÇİN KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Gülpınar, şehir merkezi ile GAP Havalimanı arasındaki mesafenin yaklaşık 35-40 kilometre olduğunu belirterek, ulaşım konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ve T3 Vakfı ile koordineli çalışma yürütüldüğünü söyledi.

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Çok sayıda ziyaretçinin kentte ağırlanacağını ifade eden Gülpınar, otellerin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhanelerinin de büyük ölçüde dolduğunu belirtti.

Gülpınar, “Bu insanları havalimanına ve etkinlik alanlarına taşımak da ayrıca önemli ve zahmetli bir iş. İnşallah bunu hep birlikte, koordineli bir şekilde başarılı biçimde organize edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN EN GENÇ ŞEHRİNE TEKNOFEST YAKIŞIR”

TEKNOFEST’in özellikle Şanlıurfa’nın gençleri açısından önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Gülpınar, kentin Türkiye’nin en genç şehirlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Gülpınar, “Biz de talebimizi iletirken, ‘Türkiye’nin en genç şehrine bir TEKNOFEST yakışır’ demiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız da takdir buyurdular ve bizleri kırmayarak bu organizasyonun Şanlıurfa’ya tevdi edilmesine yardımcı oldular” dedi.

ŞEHİR MERKEZİNDE DE TEKNOFEST ETKİNLİKLERİ OLACAK

TEKNOFEST kapsamında yalnızca havalimanında değil, şehir merkezinde de çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini açıklayan Gülpınar, Şanlıurfa’nın UNESCO Dünya Müzik Şehri unvanına uygun programlar hazırlanacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Müdürlüğüyle iş birliği içerisinde özellikle trafiğe kapalı alanlarda sokak konserleri düzenleneceğini belirten Gülpınar, organizasyon kapsamında havalimanında da iki büyük konser gerçekleştirileceğini ifade etti.

Gülpınar, T3 Vakfının organizasyonuyla Semicenk ve Ceza’nın sahne alacağını belirterek, konserlerin iki gün üst üste düzenleneceğini söyledi.

“YILLARCA KONUŞULACAK BİR ORGANİZASYON OLACAK”

TEKNOFEST’in Şanlıurfa’da iz bırakmasını hedeflediklerini belirten Başkan Gülpınar, hazırlıkların büyüklüğüne dikkat çekerek, “İnşallah Şanlıurfa’ya iz bırakacak, yıllarca konuşulacak bir organizasyona hep birlikte imza atacağız” dedi.

Gülpınar, organizasyonun kusursuz şekilde gerçekleştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini belirterek, hazırlıklarda emeği bulunan tüm kurum, ekip ve çalışanlara teşekkür etti.