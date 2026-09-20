Tekirdağ'da iskelede yaşanıyor: Oltasını kapan geldi

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Emekli hemşire Nalan Nalbantlar, balık tutmaya hobi olarak başladığını ve yaklaşık 10 yıldır bu uğraşını sürdürdüğünü söyledi. Tekirdağ sahilinde farklı noktalarda balık tuttuğunu belirten Nalbantlar, Kumbağ’dan NATO Limanı’na kadar birçok noktaya gittiğini ifade etti.Tekirdağ’da balık sirkülasyonunun azaldığını söyleyen Nalbantlar, bunun nedenlerinden birinin balıkların beslenme ve yumurtlama alanlarının azalması olduğunu savundu. Nalbantlar, "Bunu hobi olarak başladım. 10 yıldan beri tutuyorum. Yani iskeleden tutun, her tarafta Kumbağ’a kadar giderim balık tutmaya. NATO Limanı’na kadar. Fakat Tekirdağ’da şu an balık sirkülasyonu hiç yok, azaldı. Bunun da nedeni balıkların beslenme alanı yok. Beslenme alanı olmadığı için ne gelip yumurtlayabiliyor ne beslenebiliyor" dedi.