Seçim sonuçları anlık olarak gazetevatan.com'da olacak

Türkiye yarın sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili genel seçiminde oy kullanma işlemi saat 08.00’de başlayacak ve oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek.

Yaklaşık 64 milyon seçmenin sandık başına gideceği seçimde, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığı için yarışacak. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise adaylıktan çekildi ancak oy pusulasında yer almaya devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları seçim yasakları kalktıktan sonra gazetevatan.com'dan anlık olarak takip edilebilecek.

Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak gazetevatan.com'da yayınlanacak.

SEÇİM YASAKLARI 24 SAAT SÜRECEK

Bugün saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. Yarın sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

SEÇİM SONUÇLARI GAZETEVATAN.COM’DA

Yasaklar kalktığı andan itibaren seçim sonuçları gazetevatan.com’dan canlı olarak takip edilebilecek. Seçim sonuçları, il il ve ilçe ilçe olacak şekilde anlık, grafiklerle gazetevatan.com’da olacak.

YSK Başkanı Ahmet Yener, toplam seçmen sayısını da açıklarken, "Yurtdışında 3 milyon 416 bin 498 olup, bu seçmenlerimizden 1 milyon 595 bin 158'i kadın, 1 milyon 820 bin 940 erkek seçmen sayımız bulunmakta. 277 bin 646 seçmen ilk kez oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 2 bin 435 kişi ilk kez oy kullanacak. Toplam seçmen sayımız 64 milyon 113 bin 941 sayısına ulaşmaktadır" bilgisini vermişti.

SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ