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Seçim günü Alışveriş merkezleri açık mı? 31 Mart seçim günü hangi AVM'ler çalışıyor?

Seçim günü AVM'ler açık mı sorusu 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi vatandaşların merak konusu oldu. Seçim yasakları kapsamında kahvehane, kıraathane ve internet cafe gibi yerler umumi eğlence işyerleri kapalı olacak. Ancak oy kullandıktan sonra AVM ziyareti yapacak olanlar için 31 Mart seçim günü AVM'ler açık mı sorusu oldukça önemli hale geldi.

26.03.2024 - 12:21 |
Seçim günü Alışveriş merkezleri açık mı? 31 Mart seçim günü hangi AVM'ler çalışıyor?

31 Mart seçim günü AVM'ler açık mı olacak sorusu merak ediliyor. Seçimin Pazar günü yapılacak olması ve kısa süreli oy kullanımı sonrası vatandaşları AVM'lere itiyor. Seçim günü AVM'yi zyaret edecekler için Seçim günü AVM'ler açık mı? 31 Mart Pazar günü AVM'ler çalışıyor mu? İşte, o detaylar

SEÇİM GÜNÜ AVM'LER AÇIK MI? 31 MART PAZAR GÜNÜ AVM'LER ÇALIŞIYOR MU?

Seçim günü sadece eğlence merkezlerinin kapalı tutulabileceği açıklandı. Ancak insanların alışveriş yapabilecekleri yerler için bir yasak bulunmuyor.

 

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