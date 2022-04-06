GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemSeçim barajını yüzde 7'ye düşüren Milletvekili Seçim Kanunu yürürlüğe girdi
HaberlerGündem Haberleri Seçim barajını yüzde 7'ye düşüren Milletvekili Seçim Kanunu yürürlüğe girdi
ABONE OL

Seçim barajını yüzde 7'ye düşüren Milletvekili Seçim Kanunu yürürlüğe girdi

Seçim barajını yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşüren 'Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

06.04.2022 - 08:09 | | Ferhat EKİNCİ/ANKARA,(DHA)
Seçim barajını yüzde 7'ye düşüren Milletvekili Seçim Kanunu yürürlüğe girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen 'Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesiyle yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı, yüzde 7'ye indi. İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.

D'HONDT UYGULAMASI ESAS ALINACAK

Kanunla birlikte, ittifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı, her seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak genel D'Hondt uygulamasıyla belirlenecek. Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, Siyasi Partiler Kanunu'nda öngörülen ve parti tüzüğünde belirtilen süreler içinde ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa yapmamışsa seçime katılma yeterliliğini kaybedecek. TBMM'de grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN YENİ OY KULLANMA SİSTEMİ

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), görme engelli seçmenler için oy pusulalarına uygun şablon sağlanacak. 

SEÇİM KURULUNUN BELİRLENMESİ

İl seçim kurullarının yapısında değişiklikler yapılacak. İl seçim kurulu, 1 başkan, 2 asıl üye ile 2 yedek üyeden oluşacak. İl seçim kurulu başkanı ve asıl üyeleri ile yedek üyeleri, 2 yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan, kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış, en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş hakimler arasından, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca ad çekme suretiyle tespit edilecek.

SEÇMEN KÜTÜĞÜ ÜZERİNDEN GÜNCELLEME YAPILACAK

Sandık Kurulu'na üye bildirme hakkı olan bir parti, oluru olmadan başka bir parti üyesini sandık kurulu üyesi olarak gösteremeyecek. Mahalli idareler genel seçimlerinde, yerleşim yeri adresine göre oluşturulan seçimin başlangıç tarihinden 3 ay önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme yapılacak. Kütük düzenlemesi nedeniyle seçmen hiçbir şekilde oy kullanma hakkından yoksun bırakılmayacak. Adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde görünmeyenlerin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün adres kayıt sisteminde bulunan en son geçerli adres bilgileri esas alınacak. 

BAŞBAKAN İBARESİ ÇIKARILDI

Yürürlüğe giren kanunla birlikte, Seçim Kanunu'ndaki 'Başbakan' ibareleri çıkartıldı. 

Elektrik faturalarında yeni dönem! Serbest tarife geliyor, Elektrik fiyatları...
İlgili Haber
Elektrik faturalarında yeni dönem! Serbest tarife geliyor, Elektrik fiyatları...
Fiyat farkı 15 kat arttı! Kilosu 2 lira ile 30 lira arasında değişiyor
İlgili Haber
Fiyat farkı 15 kat arttı! Kilosu 2 lira ile 30 lira arasında değişiyor
Zam açıklaması! En az yüzde 30 olacak, emekli, memur milyonlar alacak
İlgili Haber
Zam açıklaması! En az yüzde 30 olacak, emekli, memur milyonlar alacak
İstanbul Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı
İlgili Haber
İstanbul Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı
SGK harekete geçip cezayı kesiyor! Polis hemen SGK kadim servisine bildiriyor…
İlgili Haber
SGK harekete geçip cezayı kesiyor! Polis hemen SGK kadim servisine bildiriyor…

 

 

 

GÜNCEL HABERLER

Ev alım - satımında yeni dönem! Tapu ile ilgili flaş açıklama, artık noterlerde yapılacak

Ev alım - satımında yeni dönem! Tapu ile ilgili flaş açıklama, artık noterlerde yapılacak

İşçi işveren milyonları ilgilendiren karar! Yasak yok, mesai ve ücret ödemesi...

İşçi işveren milyonları ilgilendiren karar! Yasak yok, mesai ve ücret ödemesi...

Eski eşini öldürüp, intihara kalkıştı

Eski eşini öldürüp, intihara kalkıştı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ev alım - satımında yeni dönem! Tapu ile ilgili flaş açıklama, artık noterlerde yapılacak

Ev alım - satımında yeni dönem! Tapu ile ilgili flaş açıklama, artık noterlerde yapılacak

Sıradaki Haber
İşçi işveren milyonları ilgilendiren karar! Yasak yok, mesai ve ücret ödemesi...

İşçi işveren milyonları ilgilendiren karar! Yasak yok, mesai ve ücret ödemesi...

Sıradaki Haber
Eski eşini öldürüp, intihara kalkıştı

Eski eşini öldürüp, intihara kalkıştı

Sıradaki Haber
Rusya'dan 'savaş suçları' iddiası açıklaması: Uydurma ve yanlış...

Rusya'dan 'savaş suçları' iddiası açıklaması: Uydurma ve yanlış...

Sıradaki Haber