Seçil Erzan olayından sonra ponzi Ümit vurgunu ortaya çıktı! Kendi akrabalarını ve arkadaşlarını milyonlarca dolandırdı...

Futbolcuları “ponzi” sistemiyle dolandıran Seçil Erzan’ın ifşa olmasının ardından bir dolandırıcılık haberi de Tunceli’den geldi. Bir bankada çalıştığı öne sürülen Tuncelili Ümit Gönek’in akrabaları başta olmak üzere onlarca hemşehrisini dolandırdığı iddia edildi.

İstanbul’da bir bankada muhasebeci olarak çalıştığı belirtilen Ümit Gönek’in Tunceli ve İstanbul’da yaşayan onlarca kişiyi farklı vaatlerle kandırdıktan sonra kayıplara karıştığı ortaya çıktı.

'4.5 MİLYON LİRASINI VERDİ'

Milliyet'in haberine göre; Ümit Gönek’e 4.5 milyonu kaptıran 37 yaşındaki Ali Tat şunları söyledi: “Benim İstanbul Çekmeköy’de TEKEL bayim ve çorbacı dükkanım var. Ümit Gönek de bizim köylümüz olur. Kendisini bankacı diye biliyorduk. Borsa işi ile uğraştığını ve benim de girmemi söyledi. Başta bana mantıklı gelmedi ama yanında da 5-6 kişi vardı. Bu insanlar da bizim köylülerimiz ve hepsi de kazandığını söyledi. Biri villasını, diğeri arsasını gösterdi. Bir de Ümit her gün dükkanıma gelip gitti. Ben de bunun üzerine başta 100 bin TL verdim. Bu parayı verdikten sonra her ay bana düzenli para veriyordu. Bunun üzerine daha fazla para verdim hatta kredi çekip yatırdım. 4.5 milyonum gitti.

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Babam da 2.5 milyon verdi, halam evini satıp yatırdı, bir kuzenim 750 bin TL verdi. Bizi çok güzel dolandırdı. ‘Dolandırıcı Ümit’ diyoruz ama Ümit tek de değildi yanındaki adamlara güvenip verdik. Bunlar çete gibi çalışıyor. Kendisine çok da kızmıyorum, salaklık bizde.”

OKUL PARASINI KAPTIRDI

Ümit Gönek tarafından dolandırılan 35 yaşındaki S.K. adlı kadın da şunları anlattı: “Ümit babamın öz kuzeni olur. Borsa oynadığını ve iyi paralar kazandığı söyledi. Üç amcam, iki halam, kuzenim ve ben de elimizdeki parayı Ümit’e verdik. Ben dil okulu için biriktirdiğim 200 bin TL’yi verdim. Ailemin diğer üyeleri daha fazla para verdi. Kuzenim önce arabasını sattı, arabanın parasını verdi. Sonra Ümit’in isteği üzerine kredi çekip parayı Ümit’e verdi. Bizim aileden 5 milyonun üzerinden bir para aldı ve kayıp. Hepimiz şikayetçi olduk.”

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İstanbul’da yaşayan Bahri Gündüz, İstanbul Ümraniye’de bulunan 8 dairesini satıp parasını Ümit Gönek’e verdiğini söyledi. Gündüz, “Ümit benim köylüm olur. Ümraniye’de de aynı mahallede otuyorduk. Ben de pandemi döneminde 8 dairemi 1 milyon 700 bine sattım ve paranın 1 milyonunu Ümit’e verdim. Ancak paralarımızı aldıktan sonra kayıplara karıştı. Hem paramdan hem dairelerimden oldum ve şu an kirada oturuyorum. Perişan oldum” dedi.

'PARANIZI VERİN SİZ DE KAZANIN'

Avukat Senem Özaydın, şunları anlattı: “Buradaki olay Seçil Erzan dolandırıcılığı gibi. Dolandırdığı çoğu kişi kendi akrabası ve köylüsü. Başta bu insanların yanına geliyor, ‘Ben bankada çalışıyorum, kısa süre içerinde daireler aldım. Bankada özel bilgiler öğrendim, Ümit Gönek, paranızı verin siz de kazanın’ diyerek kandırıyor. Onlarca kişi de bu duruma kanıp parasını yatırıyor. Ümit Gönek yaklaşık 1.5 yıldır kayıp ancak insanlar kendisinden şikayetçi olmamış. Paraları kafede vermişler.”

TEYZE OĞLUNU DA DOLANDIRMIŞ

İsviçre’de yaşayan Barış Özkanlı da, teyzesinin oğlu olduğunu söylediği Ümit Gönek’e 30 bin frank ile 190 bin TL gönderdiğini belirterek şunları dedi: “Çevremdeki birinci derece akrabalarımın birçoğundan borsada para kazandıracak vaadiyle para almıştı. Benden de istedi, başta vermedim ancak kuzenlerim girmem konusunda ısrar edince, ben de gönderdim. Keşke sadece benim paramı almış olsaydı, ailemden birinci derece kişilerin tüm birikimini aldı. Bir ablam evini satıp yatırdı. Parayı verdiğimize dair bir belge yok.”

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SIRRA KADEM BASTI

Yüksek getiri vaadiyle çevresindeki insanlardan ve akrabalarından topladığı milyonlarca lirayla kayıplara karışan Ümit Gönek’in, 2022 Ağustos ayında yakalandığı ve daha sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Gönek’in şu anda nerede olduğu ise bilinmiyor.