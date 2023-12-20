Seçil Erzan'ı kayda alan kişi hakkında flaş gelişme! Talimat verildi

Gizli ibaresiyle savcılık emniyete talimat gönderdi. Seçil Erzan'a faizle para verdiği iddia edilen Moçi lakaplı Hakkani'nin araştırılması istendi. İşte Kanal D Haber'in ulaştığı o belge...

Hakkani Seçil Erzanı evinden aldırıp tehditle video çektiren isimdi. Seçil Erzan'ın ifadesinde bana faizle para verdi deyince savcılık Moci'yi mercek altına aldı. 9 Mayıs'ta terör savcısı emniyete yazı gönderdi. Hakkani'nin Erzan'a para verip vermediği, verdi ise hangi amaçla verdiğinin araştırılması istendi. Emniyet Moci'yi araştırmaya başladı.

SUÇ KAYDI YOKTU

Kimlik bilgilerinden Moci'nin ne zaman Türk vatandaşlığına geçtiğini, hatta suç kaydı olup olmadığına kadar baktı. Açık kaynaklarda Moci hakkında bilgi bulunamadı. Suç kaydı yoktu. Kasten yaralama davasında mağdur olarak bulunuyordu. Savcılık için bu yeterli değildi. 16 Mayıs'ta bir kez daha yazı gönderdi.

Savcılık Mali Şube Polisine "Moci'yi araştırın" dedi. Seçil Erzan'a faizle para verip vermediğine ilişkin rapor hazırlanmasını istedi. Savcılık bu talebine gizli ibaresini ekledi. Raporun hem gizli hem de detayla olması talep edildi.

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BANKANIN DA RADARINA GİRDİ

Soci bankanın da radarına girdi. Çünkü Seçil Erzan'la bir konuşmaları yetkililerin radarını girdi. Seçil Erzan Moci'ye "Sen bagaja bırakırsın, ardından da anahtarı bana getirirsin çaktırmadan" diyordu. Dahası senin ardından da ben çıkarım demişti. O konuşma bankanın telefon kaydındaydı. Şüpheli görülen o diyaloglar bankanın teftiş raporuna çevredeki kişilerden gizleyerek bazı eylemler gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır denerek yansıdı.